Cuerpos encontrados en finca son de cuidador y jugadora de bochas

La muerte de la pareja se encuentra en investigación (Silvia Coto)

Los cuerpos encontrados en una finca en Tamalanca de Limón eran de un hombre de 61 años y una joven de 23 años.

El hallazgo se dio la noche del martes en Bribrí.

Los fallecidos son el sujeto de apellido Matarrita y la muchacha Morales, conocida en la zona por participar en los Juegos Nacionales en la disciplina de bochas.

Randall Zúñiga, director del OIJ, aseguró que los cuerpos fueron encontrados en Suretka, donde el hombre era el cuidador de la finca.

Los investigadores se percataron de que el señor había tomado un agroquímico y eso le provocó la muerte. Además, cerca se encontró a la muchacha que se presume también murió por el químico.

“Los dueños de la finca los estuvieron llamando y al ver que no contestaban llegan a la propiedad y los encontraron”, dijo Zúñiga.

Ellos fueron quienes pidieron ayuda a las autoridades.

Cerca de donde estaban los cuerpos hay una bodega con varios agroquímicos.

El jefe policial aseguró que, según allegados, el hombre había enviado mensajes a varias personas diciendo que tenía problemas económicos muy graves.

Además, el martes la pareja tenía una audiencia con una junta local y no se presentaron.

Las autoridades tratan de determinar si el caso es un suicidio o si se trató de un suicidio-homicidio.

Los cuerpos se encuentran en la Medicatura Forense, donde les realizarán la autopsia.