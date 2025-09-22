Tragedia en Pocosol: El último ruego a su madre del niño que murió tras caer en un pozo

El pequeño de tres años que falleció al caer en un pozo artesanal en Pocosol de San Carlos le había suplicado a su mamá que lo dejara salir a jugar un ratito.

Así lo confirmó la madre del niño a Noticias Repretel.

El pequeño le había pedido permiso a su papá el domingo por la mañana para salir a jugar, pero luego el señor se fue a pescar.

El pozo tenía siete meses de estar en el sitio. Foto Bomberos (Bomberos /Bomberos)

El niño tomó chupón y su mamá cerró la puerta de la casa y le dijo que ella no lo iba a dejar salir a jugar.

El menor empezó a llorar y se tiró al piso enojado.

Personal de Bomberos de Costa Rica y Cruz Roja Costarricense durante las labores de rescate del niño que cayó en un pozo en Pocosol de San Carlos. (Cruz Roja Costarricense/Cortesía)

“Me dio un beso en la mejilla y me dijo: ‘Mamá, por favor’”, dijo la señora.

LEA MÁS: Impactantes imágenes muestran magnitud de horrible y mortal choque entre bus y ambulancia privada

Ella le dio permiso de ir a jugar un ratito con otro niño más grande.

El chiquito de 3 años, que se llamaba Liam, se había ido a jugar a la casa del vecino, que es donde se encontraba el pozo. Menos de cinco minutos después de que él se fue a jugar, el niño grande llegó a avisarle a la mamá que su hijo se había caído en el pozo.

LEA MÁS: Hombre quedó hundido en deudas tras ser estafado con paquetes vacacionales

Se cree que el pequeño saltó sobre unas tablas mal puestas que estaban sobre el pozo y estas colapsaron.

Más de 20 socorristas participan en el rescate de un niño de dos años que cayó a un pozo en Pocosol de San Carlos. (Foto: cor/Foto: cortesía Cruz Roja)

La mujer se fue en carrera y en ese momento ya un vecino se había metido al pozo para tratar de sacarlo, pero tuvo que salirse porque no tenía suficiente oxígeno. El hombre solo logró ver las chancletas del pequeño, pero no lo dejaron volver a entrar.

“Mi bebé estaba vivo porque todavía echaba burbujitas”, relató la mamá.

LEA MÁS: Mujer robó recién nacido y mató a mamá del bebé, todo para hacer creer a su pareja que tuvieron un hijo

El pozo se encuentra dentro de una casa y es de unos 20 metros de altura; además, el primer rescatista que bajó había determinado que la profundidad del agua era de unos seis metros.

El niño aparentemente saltó sobre unas tablas que estaban sobre el pozo. (Cortes/Foto: cortesía Cruz Roja)

Los socorristas usaron una bomba para extraer el agua e ingresó otro rescatista que fue quien encontró el cuerpito en el fondo.

Los socorristas tardaron varias horas en el rescate.

El pozo, al parecer, tenía como siete meses de estar en la casa del vecino y la madre del menor asegura que el hombre no hizo caso de taparlo, pese a que ya le habían advertido que debía hacerlo. El dueño de esa vivienda se fue del lugar hace tres meses.

La mamá indicó que ella le dio permiso de ir a jugar a otra casa, no a ese sitio, pero el otro niño le dijo al suyo que fueran ahí. El caso se encuentra en investigación por parte de las autoridades judiciales.

Las tías paternas de Liam tenían pensado hacerle un almuerzo por su cumpleaños, que fue el pasado 14 de setiembre.