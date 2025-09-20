Mujer robó recién nacido y mató a mamá del bebé, todo para hacer creer a su pareja que tuvieron un hijo

Evelyn Andrea Granda Leiva, de 20 años, y su bebé de 22 días, con quien tanto soñó, se convirtieron en víctimas de la mente perversa de una mujer que robó al recién nacido y planeó la despiadada muerte de la joven madre.

Este escalofriante hecho pareciera sacado de una novela, pero lamentablemente ocurrió en Desamparados, San José, Costa Rica.

Todos los responsables y las víctimas del escalofriante hecho son costarricenses y en Expediente LT repasamos este aterrador caso que marcó al país.

Los detalles aún retumban en las memorias de varios vecinos de Desamparados y de la zona sur del país, de donde era Evelyn Andrea.

Las autoridades custodiaron la comunidad en la que asesinaron a Evelyn Andrea Granda Leiva. Foto: Rebeca Arias (Rebeca Arias/Rebeca Arias)

Plan oscuro para “amarrar” a su pareja

El oscuro plan lo inició una mujer de apellidos Solís Ramírez, conocida como Karol, quien ideó e involucró a otras personas, con el fin de hacer creer a su pareja, un mecánico conocido como Alonso Montoya, que esperaban un bebé.

Montoya soñaba con ser papá y Karol no podía tener hijos.

Para no perder a su pareja inventó que estaba embarazada, se hizo pruebas caseras, las cuales daban positivo porque usaba la orina de otras mujeres en cinta.

Como si fuera poco, inventó antojos, enseñó videos de los supuestos ultrasonidos del control prenatal y también hizo un té de canastilla.

Durante el supuesto embarazo Karol se dio gusto comiendo de todo y esto la hizo subir de peso; sin embargo, la pancita por el bebé nunca salió, la mujer habría dicho que la criatura se le había acomodado en las caderas, así trascendió por parte de los testigos que obtuvo el OIJ.

Los meses pasaban y la criatura nada que “nacía”.

Hasta que vieron a Evelyn Granda llevar a su bebé de 22 días de nacido en brazos, se dirigía a la casa de una hermana, pues cuidaba a su sobrinito de dos años, para que su hermana trabajara.

Ese día, a Evelyn la engañaron diciéndole que le regalarían una ropa para su pequeñito y esto la emocionó.

Estos hechos sucedieron el jueves 7 enero del 2010, 15 años han pasado de este escalofriante suceso que marcó a muchas personas, entre ellos al actual fiscal General de la República, Carlo Díaz, quien fue uno de los que llevó la investigación.

“Lo que más me impactó fue el motivo determinante del homicidio, que era despojar a una madre, lo cual hicieron mediante engaño para que una de las autoras pudiera mantener bajo engaño a su pareja sentimental quien quería tener un hijo”, expresó Díaz.

En la calle de barrio Altamira era donde vivía Evelyn Andrea Granda Leiva. Foto: Rebeca Arias (Rebeca Arias/Rebeca Arias)

Mamá confió en lo que le ofrecieron para su bebé

De acuerdo con la investigación, Karol, involucró en estos hechos a su hija adoptiva, una adolescente para ese momento, al supuesto novio de la muchacha en ese entonces, un sujeto de apellidos Morales González, de 19 años y un sujeto de apellidos Sánchez Rojas, de 20 años y a una mujer de apellido Solís, amiga de Karol.

Estas personas vivían en Altamira de Desamparados, y comentaron que necesitaban encontrar a un bebé recién nacido para que el novio de Karol creyera que era su hijo.

Sánchez habría dicho que había visto un bebé como el que necesitaban en un centro comercial y Karol le reclamó que por qué no le avisó para hacer algo, así consta en la sentencia.

Evelyn granda Leiva, de 20 años, fue lanzada sin vida en este río. Foto: Rebeca Arias (Rebeca Arias/Rebeca Arias)

La mañana del 7 de enero del 2010, cerca de las 7:15 a. m. la hija adoptiva de Karol, se topó con Evelyn Granda, quien llevaba a su hijo recién nacido, en Torremolinos, Desamparados, cerca de Altamira.

La jovencita le dijo a Evelyn, que llegara a la 1 p. m. a su casa, pues la mamá de ella estaba embarazada y tenía una ropa para regalarle.

De acuerdo con la investigación, Morales González llegó desde las 10:30 a. m. a la casa de su suegra, Karol, y a la 1 p. m. Evelyn llegó con la ilusión de los regalos para su chiquito, la acompañaban su bebé y también a su sobrino de dos años.

Cuando Evelyn entró fue privada de libertad, opuso resistencia, pero fue asesinada sin piedad.

“Morales González tiró el cuerpo de la ofendida al suelo, y luego la envolvieron en varias bolsas negras, que la acusada Solís Ramírez había conseguido, en tal espacio de tiempo se hizo presente Diego Sánchez Rojas, quien preguntó qué era lo que estaba en las bolsas y el imputado Morales González le respondió que “era una muertita”.

“Posteriormente, sin poder determinar la hora exacta, el acusado Morales González, Solís Rodríguez y Sánchez Rojas, proceden a lanzar el cuerpo de la ofendida al río Jorco”, así consta en la sentencia.

Evelyn Granda fue asesinada para robarle a su bebé.

Felicidad de ser papá fue solo de un día

Luego Morales González, salió con el niño de 2 años, sobrino de Evelyn, lo abandonó en las inmediaciones del Liceo Roberto Gamboa San Rafael de Desamparados; una patrulla de la Fuerza Pública lo encontró y lo protegió, sin saber que el pequeño era víctima del plan macabro.

Mientras esto ocurría, la mente maestra de este atroz hecho, llevó al recién nacido hasta el taller donde trabajaba Alonso, su pareja y le hizo creer que ya había dado a luz y el bebé era su hijo.

El libro de “Niño Sano” que dan en los centros médicos para el control de los pequeños, fue alterado con los apellidos de Karol y de su entonces pareja.

Este hombre, creyó que era papá, pero la alegría solo la disfrutó un día, ya que la tarde del viernes 8 de enero del 2010, llegaron a su casa agentes del OIJ.

En barrio Altamira en Desamparados fueron golpeados por el atroz homicidio deEvelyn Andrea Granda Leiva. Foto: Rebeca Arias (Rebeca Arias/Rebeca Arias)

Vecina contó detalles de mamá asesinada

Solís, amiga de Karol, conocía el caso, llegó al OIJ y contó sobre el homicidio.

Los investigadores de homicidios en un principio creyeron que la testigo tenía problemas mentales, por la magnitud de los detalles, los cuales parecían de novela.

Pero no dejaron pasar la denuncia y se fueron al río Jorco, encontraron mucha basura y en una de las bolsas vieron que se salía una mano, allí confirmaron que la testigo no estaba loca, que todo lo que relató era cierto.

El cuerpo fue encontrado detrás del Colegio de Contadores, en Desamparados, a 20 metros de la casa en donde la atacaron sin piedad.

De acuerdo con el OIJ, la víctima fue asfixiada por dos vías: le taparon con “tape” los conductos nasales y la estrangularon.

La mujer sabía detalles porque vivía a la par de la casa de Karol y escuchó la voz de un niño, al asomarse por una hendija fue testigo del cruel acto, del cual su supuesta amiga también le había dicho que preparaba para retener a su pareja.

Hubo justicia, pero el dolor sigue

La pareja de Karol supo la verdad al ser interrogado por el OIJ.

El recién nacido fue rescatado y entregado a su familia directa, quien sufrió por el desgarrador hecho.

El caso fue llevado a juicio y él incluso fue testigo.

Durante el debate recordó como Karol luego del supuesto nacimiento del bebé, dijo que quería cambiar de casa, él no entendía a qué se debía, al día siguiente supo que en esa vivienda hubo un macabro hecho.

Carlo Díaz, fiscal General, asegura que no hubo arrepentimiento por parte de la mente perversa.

Karol se sometió a un proceso abreviado, aceptando su culpa y evitó ir a juicio, tuvo una pena de 20 años.

Morales González fue condenado a 32 años de prisión por el delito de homicidio calificado, así lo impusieron los jueces del Tribunal Penal de Desamparados, pese a que el Ministerio Público pidió 45 años de condena.

La adolescente, hija de Karol, fue testigo corona al dar detalles de esta pesadilla.