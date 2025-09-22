Hombre quedó hundido en deudas tras ser estafado con paquetes vacacionales

Lo que debía ser un viaje soñado terminó en una pesadilla financiera para varias personas y, por esa razón, una mujer está detenida como sospechosa de estafa.

El caso de la supuesta estafa se dio a conocer este lunes. (Shutterstock)

La Fiscalía Adjunta de Heredia ordenó la detención de una mujer de apellidos Rodríguez Murillo, señalada como la presunta responsable de una millonaria estafa que habría dejado al menos 50 personas engañadas y sin sus vacaciones soñadas.

La captura se efectuó este lunes 22 de setiembre en una propiedad ubicada en Lindora, en un operativo conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), donde además se decomisó evidencia que podría reforzar el caso en el expediente 24-007375-0059-PE.

Según la investigación, en mayo del 2024, uno de los ofendidos habría decidido confiar en Rodríguez y realizó nada menos que 85 reservaciones, tanto para él como para conocidos suyos. El monto total ascendió a $29.000 (unos 15 millones de colones al tipo de cambio actual).

Pero lo que parecía un negocio seguro se convirtió en un supuesto fraude: 83 reservaciones nunca fueron gestionadas y las otras dos apenas se concretaron de manera parcial, con cambios de última hora en hoteles o habitaciones que no existían.

La situación estalló cuando los afectados reclamaron su dinero y descubrieron que la sospechosa, al parecer, nunca retribuyó los pagos recibidos.

Ante la presión y la vergüenza de haber involucrado a conocidos, la víctima principal tuvo que endeudarse y sacar un préstamo bancario para devolver los dineros, quedando atrapado en un problema económico.

Ahora, la Fiscalía deberá tomar la declaración de Rodríguez Murillo y valorar la solicitud de medidas cautelares. Mientras tanto, los ofendidos esperan justicia.

De momento, la Fiscalía no dio detalles de cuál era el destino vacacional.