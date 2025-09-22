Mujer habría estafado a decenas de personas con planes turísticos

La mujer apellidada Rodríguez habría estafado a unas 50 personas. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron, la mañana de este lunes, la casa de una mujer que figura como sospechosa de estafar a decenas de personas con falsos planes turísticos.

Se trata de una mujer apellidada Rodríguez, de 38 años, quien supuestamente habría estafado a unas 50 personas, generando así un perjuicio económico de aproximadamente ¢15 millones.

De acuerdo con las autoridades, la sospechosa, al parecer, usaba redes sociales como Facebook para promocionar planes turísticos y reservaciones a hoteles todo incluido, y de esa misma forma era contactada por las víctimas.

Luego, la conversación entre la mujer y sus “clientes” se realizaba por medio de WhatsApp, donde esta, al parecer, les decía que se encargaría de coordinar todo lo correspondiente a la estadía en el hotel.

Al parecer, Rodríguez pedía dinero por adelantado para realizar las reservaciones y demás; sin embargo, todo esto era mentira, pues cuando las personas se presentaban a los hoteles descubrían que no existía ninguna reservación a su nombre.

De momento, las autoridades están realizando diligencias para decomisar evidencia digital y documental, por lo que no se ha confirmado si Rodríguez será detenida.