Joven de 19 años sufre trágica muerte al caer con su moto a un guindo en Guanacaste

El muchacho murió tras caer con su moto a un guindo. Foto Archivo.

Un muchacho sufrió una horrorosa muerte al caer junto con la motocicleta que manejaba a un guindo en Guanacaste.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual identificó al fallecido como un joven apellidado Vásquez, de 19 años.

El mortal accidente ocurrió a eso de las 6:05 p. m. de este sábado en Playas del Coco, en Sardinal de Carrillo, en Guanacaste.

“Los hechos se dieron cuando el joven viajaba en una motocicleta y por razones que se desconocen habría perdido el control de la misma, por lo que se salió de la carretera y cayó por una especie de guindo”, detalló el OIJ.