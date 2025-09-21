Sucesos

Joven de 19 años sufre trágica muerte al caer con su moto a un guindo en Guanacaste

El muchacho perdió el control de la motocicleta y se salió de la carretera

Por Adrián Galeano Calvo
Un muchacho sufrió una horrorosa muerte al caer junto con la motocicleta que manejaba a un guindo en Guanacaste.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual identificó al fallecido como un joven apellidado Vásquez, de 19 años.

El mortal accidente ocurrió a eso de las 6:05 p. m. de este sábado en Playas del Coco, en Sardinal de Carrillo, en Guanacaste.

“Los hechos se dieron cuando el joven viajaba en una motocicleta y por razones que se desconocen habría perdido el control de la misma, por lo que se salió de la carretera y cayó por una especie de guindo”, detalló el OIJ.

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

