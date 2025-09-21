Sucesos

Húngaro está metido en un gran problema por lo que policías encontraron en su maleta

El húngaro tenía planeado viajar a Irlanda, haciendo escala en Francia

Por Adrián Galeano Calvo
El sujeto llevaba dos paquetes de cocaína escondidos en dobles forros.
Un hombre de nacionalidad húngara, apellidado Jozsef, pretendía salir de nuestro país en un vuelo rumbo a Francia, pero terminó metido en un broncón debido a lo que las autoridades encontraron dentro de su maleta.

El Ministerio de Seguridad Pública informó que el extranjero fue detenido la madrugada de este sábado en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, debido a que llevaba una importante cantidad de droga escondida en su maleta.

El sujeto pretendía viajar a Irlanda, haciendo escala en Francia.

“Los oficiales de la Policía Aeroportuaria del Servicio de Vigilancia Aérea al intervenir a esta persona le realizaron una inspección a su equipaje facturado, siendo que, un agente canino dio positivo por olores entrenados en estupefacientes, por lo que se coordinó con la Fiscalía y la Policía de Control de Drogas (PCD) para que se realizarán las diligencias respectivas”, indicó Seguridad.

Los agentes antidrogas inspeccionaron la maleta y dentro de esta encontraron dos mochilas que tenían un doble forro, en donde hallaron dos paquetes con un peso total de 4.358 gramos de cocaína, además de varios billetes de euros y dólares.

Finalmente, Jozsef, de 57 años, fue puesto a las órdenes del Ministerio Público para que se le abra una causa penal por el delito de tráfico internacional de drogas.

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

