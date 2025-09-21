Policías detienen a hombres por violento pleito y al llevarlos a delegación descubren que uno había muerto

El ahora fallecido habría sido quien inició el violento pleito. Foto Archivo.

Un violento pleito entre varios hombres terminó de la peor forma posible, pues fueron detenidos por oficiales de la Fuerza Pública, quienes tras llevarlos a la delegación policial descubrieron que uno de ellos había fallecido en el camino.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que los hechos ocurrieron en las primeras horas de la madrugada de este domingo en barrio San Rafael, en Pueblo Nuevo de Liberia.

En cuanto al ahora fallecido, este fue identificado por las autoridades como un hombre apellidado Rivera Cascante, de 32 años, quien murió, en apariencia, debido a los golpes que sufrió en el pleito.

La Policía Judicial no dio a conocer qué habría causado el pleito, pero sí indicaron que Rivera, supuestamente, fue el primero en agredir a los otros sujetos.

“En apariencia, el ofendido se encontraba en vía pública y supuestamente se habría enfrascado en una riña con otras personas, las cuales se habrían defendido y, al parecer, le habrían provocado varias heridas en la cabeza y el pecho”.

Minutos después fue cuando oficiales de la Fuerza Pública se apersonaron al sitio para controlar la situación.

“Los oficiales de la Policía Administrativa lograron controlar los hechos y trasladaron a las personas involucradas hasta la delegación de la Policía Administrativa y aparentemente al llegar a esta delegación se reportó al hombre (Rivera) sin signos vitales”, detalló el OIJ.

Por su parte, la Cruz Roja en su reporte, indicó que el hombre al que encontraron sin signos vitales habría sido golpeado con alguna clase de objeto en la cabeza a nivel occipital, es decir, en la parte de atrás de la cabeza.

De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer las identidades de los otros hombres y tampoco han aclarado si estos serán investigados por la muerte de Rivera.