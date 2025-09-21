Trágica muerte de querido repartidor le impidió cumplir un gran sueño

Rusvin Madrigal Muñoz, de 37 años, era muy querido en Esparza de Puntarenas; sin embargo, un accidente de tránsito impidió que lograra cumplir un gran sueño que tenía y en el que ya empezaba a trabajar.

Rusvin Madrigal falleció en un accidente en Puntarenas (Faceboo/Cortesía)

Su papá don Marvin Madrigal nos contó que está devastado por la muerte su hijo, a quien desde los 2 años cuidaba con mucho amor, pues, fue padre y madre para él.

“Era mi único hijo, nos veíamos todos los días, pasábamos mucho tiempo juntos, era un hijo bueno y muy trabajador, siempre dispuesto a ayudar a los demás”, dijo el papá.

Rusvin falleció el pasado 15 de setiembre; él trabajaba en un grupo que daba servicios de mensajería express; de hecho, compartía en ese trabajo con su papá.

“Ese día yo le pedí a mi hijo que me cubriera en el trabajo de mensajería de 11 a 12, porque yo soy fotógrafo e iba a tomar unas fotos de los desfiles. Cuando me avisaron del accidente, me fui y me lo encontré ya tapado y fallecido”, narró con mucho dolor el papá.

El accidente ocurrió en Juanilama de Esparza, cerca del restaurante 3J.

Don Marvin asegura que aún no tienen claro cómo ocurrió el accidente, pues, al parecer, por lo que le han comentado y por un video que él observó, su hijo se cerró mucho en una vuelta, e iba muy pegado a la orilla, lo que provocó que chocara contra el camión.

Aunque, aparentemente, también le han dicho que su hijo saludó a alguien y eso le hizo perder el control. El accidente se encuentra en investigación.

Rusvin fue despedido en el centro de Esparza de Puntarenas.

La muerte del hombre provocó gran conmoción en las redes sociales, ya que era muy conocido en la provincia, sobre todo, porque hacía entregas para una pizzería.

El papá relató que él le dio un lotecito a su hijo a la par de la casa de él, pero desde hace ya varios años don Marvin se había ido a vivir con su mamá y se quedó en la casa de ella, pese a que falleció hace seis años.

El hombre falleció mientras trabajaba en Esparza (Cortesía/Cortesía)

“Mi hijo se construyó una casita, pues él era muy trabajador, y muy esforzado por tener sus cosas; el día antes del accidente le estaba contando a un amigo de él que ya estaba a punto de terminar de pagar el préstamo de la casa, y eso lo tenía muy contento”, dijo muy orgulloso el señor.

Rusvin cocinaba muy rico y su papá nos contó que le sobraban piropos por su comida cuando preparaba algo, porque lo hacía muy bien, por lo que tenía planeado levantar un negocio a la par de su casa.

“Él quería poner una pizzería con un amigo, ya estaba en eso, y se vino esta desgracia. Tenía mucha ilusión con poner el negocio y también con comprarse una moto más grande”, dijo el papá.

El padre asegura que hace dos años pasó por uno de los miedos más horribles con su hijo, esto porque casi se lo matan para robarle en su propia casa.

“Tres hombres entraron a la casa y me lo golpearon horrible, le dieron hasta con un martillo, porque se metieron para robar, y se le llevaron la moto. A mi hijo lo llevaron al hospital y, gracias a Dios, se recuperó, pero al único que detuvieron lo liberaron”, dijo.

Con gran indignación, don Marvin asegura que en esa oportunidad las autoridades no hicieron nada y, al final, los sospechosos les mandaron a decir que si quitaban la denuncia, les devolvían la moto.

“Desde que eso ocurrió, yo siempre que salía del trabajo me quedaba con él un ratito, compartíamos, y ya después yo me iba para la casa; o si él salía antes, pasaba a avisarme que ya había salido. Dios me permitió seguir cuidando de él después de ese susto, igual que cuando era un bebé y yo iba a todas partes con él”, dijo.

Estas noches, don Marvin ha tenido ganas de ir a la casa de su hijo para acompañarlo, pero le ha tocado ser muy fuerte.

“Mi hijo era honrado, muy servicial, nunca le decía que no a nadie, siempre que sabía que alguien necesitaba ayuda, acudía sin dudarlo, fue un gran hijo”, concluyó.