Mujer que vio a joven morir ahogada en catarata: “Ella nos miró como con la esperanza de que la pudiéramos ayudar”

Una de las sobrevivientes de la tragedia que acabó con la vida de tres personas en la catarata La Leona, en Liberia, Guanacaste, narró los momentos de desesperación que vivieron.

Los sobrevivientes se tomaron esta foto que nos compartieron poco antes de la tragedia. Foto:Cortesía de la entrevistada (cortes/cortesía)

La mujer, quien nos pidió que no publicáramos su identidad, nos contó que ella es vecina de San José y se fue a pasear el fin de semana donde su mejor amiga que vive en Liberia, junto a su hija de 24 años y el esposo de su hija.

Ellos pagaron 66.000 colones para ir los cuatro a hacer el tour a la catarata, que les incluía el almuerzo.

“Llegamos el sábado a las 9 30 a. m., nos atendió un señor, pagamos por sinpe, el señor nos preguntó si queríamos usar chaleco o no. Yo le pregunté si era profunda la poza, porque que todos sabíamos nadar, decidimos no usar el chaleco.

“El señor nos dijo que íbamos a entrar por la parte más corta y salir por la larga, porque en ese momento había varios grupos, empezamos a caminar, nos tocó un guía muy amable y nos empezó a explicar todo”, recordó.

La catarata está como en medio de un cañón y las personas quedan como en el centro.

La sobreviviente asegura que ella vio las montañas un poco oscuras, pero como vieron el agua tan clara, pensaron que todo estaba bien.

“Le pregunté al muchacho si había peligro de una cabeza de agua o algo así y él me dijo: ‘nunca me ha tocado pasarla, un tiempo atrás, un compañero le había pasado, pero todos sus clientes se salvaron’”.

Ella contó que pasaron la primera poza y luego la segunda, pero después, en las fotos que vio, se percató que lo único inusual era que el chorro de la catarata estaba demasiado fuerte.

Dos jóvenes y una mujer son las víctimas de la tragedia en la catarata La Leona (Cruz roja/Cortesia)

“Dentro de la catarata había unas 23 personas, nosotros cuatro estábamos sentadas con el guía de nosotros, porque el otro grupo, que lo llevaba otra empresa, era muy grande”, asegura.

El guía les dijo que se hicieran a un lado para que se tomaran una foto, porque el otro grupo se iba a quedar mucho rato, por lo que se acomodaron para el recuerdito.

Ellos estaban frente al guía cuando ella vio que alguien estiró la mano hacia la catarata y empezaron a gritar: “salgan, salgan”, los gritos eran de pánico.

“Mi hija, de 25 años, empezó a gritar, yo la traté de agarrar, la gente me golpeaba, me agarré de la cuerda (hay una cuerda de seguridad en la catarata para ayudarse), traté de respirar, el agua no estaba oscura, yo pude abrir los ojos cuando estaba sumergida, yo me agarré de una piedra y me pude impulsar para poder salir”, narra.

Ella recuerda que la joven que falleció ahogada, quien fue identificada como Karen Herrera Jiménez, de 31 años, estaba paralizada en la cuerda, se quedó en shock.

“La muerte de la muchacha me duele tanto, no poder hacer nada por ella, ella nos miró como con la esperanza de que la pudiéramos ayudar, es tan doloroso”, lamenta.

Ella asegura que su guía la vio y le suplicaba: “venga, venga”.

“Yo escuchaba los gritos de mi hija desesperada, ella nos estaba buscando, pero los cuatro logramos salir”.

La mujer salió del agua mareada, con dolor de cabeza, con ganas de vomitar, ella comentó que había una pendiente donde estaba un guía y era el único lugar por donde podían salir para estar a salvo, pero tenían que escalar.

“Mi amiga estaba en shock, ella es muy grande y me decía que no podía, y yo le decía que teníamos que hacerlo, mi yerno se quebró un dedo y mi hija sufrió un ataque de pánico y un esguince”.

La sobreviviente asegura que el agua se llevó a seis personas, entre ellas un guía, un muchacho y un señor que iba aferrado a un árbol.

“La esposa del señor que se agarró del árbol nos gritaba, ‘por favor, hínquese, ayúdenme para pedirle a Dios que por favor mi esposo esté vivo’”.

Los tres fueron rescatados por los socorristas.

Sin embargo, Karen, y otros dos hombres de apellido Monge, de 28 años, y Miranda, de 24, fallecieron en la tragedia. La corriente se los llevó.

“Cuando nos estaba atendiendo la Cruz Roja dijeron que había tres cuerpos, fue muy triste y muy doloroso”.

La mujer comentó que su guía nunca los dejó solos e hizo todo lo posible por ayudar.

Ella llevó a su yerno a un hospital privado porque en la empresa del tour que contrataron les dijeron que ellos cubrían los gastos. Además, les devolvieron lo que habían pagado.

Karen Herrera Jiménez, de 31 años (Cortesía/cortesía)

“Cada vez que uno cierra los ojos es como pasar una película, pensar y volver a repetir lo que nos tocó vivir. No he podido dejar de pensar en la muchacha era tan jovencita”.

El celular de su amiga no apareció, pero lograron recuperar unas fotos que se tomaron, ella nos compartió una de esas imágenes de antes de la tragedia.

La entrevistada aseguró que, según ha trascendido, alguien se dio cuenta de que una cabeza de agua venía bajando desde las partes altas y trató de llegar a avisar, pero ya era muy tarde.

Karen fue despedida este lunes en la iglesia Tremedal, en San Ramón, de donde ella era vecina.

La Teja llamó al número de teléfono registrado en la catarata La Leona para preguntar si ellos incluyen alguna póliza de seguro en la entrada o si los turistas están cubiertos de alguna manera para tragedias como estas, pero no nos respondieron.