Homicidio sacude a familias en desfile por la Independencia

Un asesinato a sangre fría estremeció la noche del domingo 14 de setiembre a los vecinos de Concepción Abajo de Alajuelita, cuando un hombre de entre 25 y 30 años fue acribillado a pocos metros de donde decenas de familias celebraban el tradicional desfile de faroles.

Una balacera en Alajuelita ocurrió cerca del desfile de faroles y dejó un fallecido (Facebook/Facebook)

El violento hecho ocurrió a 100 metros del Salón El Percal y a unos 500 metros de la escuela de Concepción Abajo, donde la comunidad conmemoraba las fiestas patrias con música y niños desfilando orgullosos con sus faroles.

Según la Cruz Roja, la víctima recibió múltiples disparos y, a la llegada de los cuerpos de socorro, ya no presentaba signos vitales.

Por seguridad de las familias, el recorrido de los faroles fue más cortito.

El cuerpo del hombre fue levantado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por el momento se desconoce la identidad.