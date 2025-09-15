Sucesos

Hombre está en condición crítica luego de ser alcanzado por un rayo

El incidente se dio a eso de las 4:15 de la tarde, según informó la Cruz Roja.

Por Yenci Aguilar Arroyo
Un hombre está en condición delicada, luego de ser impactado por un rayo, en Carillo, Guanacaste. (Shutterstock/Shutterstock)

Un hombre tuvo que ser trasladado a un centro médico, en condición delicada, luego de ser impactado por un rayo.

El hecho se dio este domingo, en Filadelfia de Carrillo, en Guanacaste. Alejandro Molina, coordinador operativo nacional de la Cruz Roja, explicó que se atendió a la persona, cuya edad no trascendió y reveló lo que ocurrió con este ciudadano.

“El día de hoy (domingo), al ser las 4:15 de la tarde, aproximadamente, la Cruz Roja Costarricense recibe información de que un hombre fue alcanzado por un rayo, en el sector de Filadelfia.

Hombre está delicado, al ser alcanzado por un rayo

“Se envió una unidad al lugar, abordaron al paciente, en condición crítica, y lo trasladaron a la clínica del lugar”, mencionó.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

