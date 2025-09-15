Hombre está en condición crítica luego de ser alcanzado por un rayo

Un hombre está en condición delicada, luego de ser impactado por un rayo, en Carillo, Guanacaste. (Shutterstock/Shutterstock)

Un hombre tuvo que ser trasladado a un centro médico, en condición delicada, luego de ser impactado por un rayo.

El hecho se dio este domingo, en Filadelfia de Carrillo, en Guanacaste. Alejandro Molina, coordinador operativo nacional de la Cruz Roja, explicó que se atendió a la persona, cuya edad no trascendió y reveló lo que ocurrió con este ciudadano.

“El día de hoy (domingo), al ser las 4:15 de la tarde, aproximadamente, la Cruz Roja Costarricense recibe información de que un hombre fue alcanzado por un rayo, en el sector de Filadelfia.

Hombre está delicado, al ser alcanzado por un rayo

“Se envió una unidad al lugar, abordaron al paciente, en condición crítica, y lo trasladaron a la clínica del lugar”, mencionó.