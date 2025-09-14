Así fue cómo ocurrió la desgracia que acabó con la vida de tres jóvenes en catarata

Dos jóvenes y una mujer son las víctimas de la tragedia en la catarata La Leona (Cruz roja/Cortesia)

Las víctimas de la tragedia ocurrida en la catarata La Leona, en Curubandé de Liberia, tenían 24, 28 y 31 años.

Así lo confirmó a La Teja la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este domingo.

Los fallecidos son un hombre de apellido Monge, de 28 años, otro de apellido Miranda, de 24, y una mujer de apellido Herrera, de 31.

El mortal incidente ocurrió a eso de las 10:30 a. m. del sábado en la concurrida catarata.

“Aparentemente, estas personas junto con otras cuatro más, se encontraban en una poza cuando supuestamente se habría presentado una cabeza de agua, la cual en apariencia habría arrastrado a las siete personas”, detalló el OIJ.

Según las investigaciones que fueron construidas con la versión de los testigos, cuatro de los bañistas lograron escapar de la cabeza de agua.

Uno de ellos quedó aferrado a un árbol durante varios minutos, según trascendió, sus familiares estuvieron orando durante todo el tiempo de búsqueda y se dio el milagro.

Los cruzrojistas lo rescataron y lo atendieron, él estaba muy asustado, pero fue de peligro, su identidad no trascendió.

Mientras que las otras tres personas fueron arrastradas río abajo y los rescatistas las encontraron ya fallecidas.

Los cuerpos de estas personas permanecen en la Medicatura Forense.

Según versiones de testigos, el río se encontraba bastante crecido, pero fue cuestión de segundos para que el agua bajara y trajera dolor y desgracia.

Las autoridades han hecho un llamado a la población para que eviten en estos días de lluvias las visitas a ríos, sobre todo en sitios desconocidos, ya que se han atendido gran cantidad de accidentes acuáticos en las últimas semanas.