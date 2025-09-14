Exjugador del Municipal Liberia es la víctima del mortal accidente contra el peaje

Eddy González falleció al chocar contra el peaje de Alajuela (Cortesía/cortesía)

El joven que falleció en el terrible accidente que ocurrió la madrugada de este domingo contra el peaje de Alajuela era un exjugador del Municipal Liberia.

El muchacho fallecido, fue identificado como Eddy González Jarquín, de 22 años.

Según ha trascendido en redes sociales, el muchacho era una promesa de la portería y apasionado por el fútbol.

Aparentemente, pese a que era vecino de Liberia, Guanacaste, se encontraba estudiando en San José.

La tragedia alcanzó la vida del joven, quien según el Tribunal Supremo de Elecciones era papá de un niño de seis años, a la 1:54 de la madrugada.

El carro que manejaba Eddy se estrelló violentamente contra la estructura del peaje en Río Segundo.

Según la Cruz Roja, en el carro viajaban dos personas que quedaron prensadas tras el brutal impacto.

Los cruzojistas y Bomberos usaron equipo especial para cortar la carrocería del carro.

En la escena, los socorristas localizaron al muchacho politraumatizado y sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

Junto a él viajaba una joven de 19 años, quien trascendió que era su novia, ella sufrió un trauma severo en el abdomen. La muchacha fue rescatada y trasladada de inmediato en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.

El accidente mantiene bajo investigación las causas que llevaron al conductor a perder el control del vehículo y estrellarse contra la estructura.