Tragedia en el peaje: Hombre muere en terrible choque y mujer lucha por su vida

Hombre muere al estrellarse contra la estructura del peaje en Alajuela (Cortesía/Cortesía)

La madrugada de este domingo quedó marcada por la tragedia en Alajuela, cuando un carro se estrelló violentamente contra la estructura del peaje en Río Segundo, el choque cobró con la vida de un hombre y dejó a una joven mujer gravemente herida.

La emergencia se reportó a la 1:54 a. m.

Según la Cruz Roja, en el carro viajaban dos personas que quedaron prensadas tras el brutal impacto.

Los cruzojistas y Bomberos usaron equipo especial para cortar la carrocería del carro.

En la escena, los socorristas localizaron a un hombre de 35 años politraumatizado y sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

Junto a él viajaba una joven de 19 años, quien sufrió un trauma severo en el abdomen. Ella fue rescatada y trasladada de inmediato en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.

El accidente mantiene bajo investigación las causas que llevaron al conductor a perder el control del vehículo y estrellarse contra la estructura.

Por el momento, las autoridades judiciales no han revelado la identidad de la víctima.