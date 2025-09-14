Sucesos

Brutal asesinato de hombre despertó a vecinos

Crimen ocurrió la madrugada de este domingo en Pavas

Por Silvia Coto

Un nuevo hecho de violencia tiñó de sangre al país, esta vez en Pavas, la madrugada de este domingo, cuando un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza.

Los hechos ocurrieron en el sector de Lomas del Río.

Según el reporte de la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 2:47 a. m.

15 de julio del 2025. Barrio González Lahman. 18:00 hrs. El OIJ en coordinación con la Fuerza Pública realiza la recolección de indicios en la escena del crimen de un homicidio ocurrido en el barrio González Lahman estar tarde a las 4:15 minutos. En la escena fueron capturados dos sospechosos y decomisadas dos armas de fuego. En la foto: Autoridades del OIJ y la Fuerza Púbica investigan la escena del crimen. Foto: Albert Marín
El hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza (Albert Marin/Homicidio en barrio González La)

Ellos enviaron una ambulancia al sitio y al llegar los paramédicos encontraron a un hombre de entre 35 y 40 años, tendido en la calle y sin signos vitales.

El hombre falleció de inmediato por la herida que recibió. Los vecinos trataron de ayudar al hombre, pero ya no había nada que hacer.

Las autoridades judiciales se encargaron del levantamiento del cuerpo y se encuentran en el sitio realizando algunas diligencias para determinar qué ocurrió.

asesinado pavaslomas del ríolomas del río pavashombre asesinadobalazosbalacerahomicidio en pavascruz rojaOIJ
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

