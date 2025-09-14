Brutal asesinato de hombre despertó a vecinos

Un nuevo hecho de violencia tiñó de sangre al país, esta vez en Pavas, la madrugada de este domingo, cuando un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza.

Los hechos ocurrieron en el sector de Lomas del Río.

Según el reporte de la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 2:47 a. m.

El hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza (Albert Marin/Homicidio en barrio González La)

Ellos enviaron una ambulancia al sitio y al llegar los paramédicos encontraron a un hombre de entre 35 y 40 años, tendido en la calle y sin signos vitales.

El hombre falleció de inmediato por la herida que recibió. Los vecinos trataron de ayudar al hombre, pero ya no había nada que hacer.

Las autoridades judiciales se encargaron del levantamiento del cuerpo y se encuentran en el sitio realizando algunas diligencias para determinar qué ocurrió.