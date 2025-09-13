Hombre pierde la vida en aparatoso vuelco de camión en Guanacaste

El aparatoso vuelco de un camión que, al parecer, iba cargado con varios sacos de alimento para animales terminó por convertirse en una mortal tragedia.
En dicho camión viajaban dos hombres y uno de ellos, en apariencia, el conductor perdió la vida a consecuencia del violento accidente.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, el mortal hecho ocurrió a eso de las 8:48 p.m. de este viernes en el sector conocido como Los Tornos de Abangares, en Guanacaste, en dirección hacia Tilarán.
La Cruz Roja despachó una ambulancia tras ser alertada de que dos personas se encontraban atrapadas dentro del pesado camión tras el vuelco.
“Informan de camión el cual vuelca, reportan dos pacientes: uno en condición estable y un segundo paciente, un hombre adulto, sin signos vitales”, detalló la Benemérita.
De momento, no se ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido, solo habla de forma preliminar que este sería quien manejaba dicho camión.
Las autoridades aún no han brindado una versión sobre lo sucedido, pero de forma extraoficial, se habla de que el accidente se habría dado debido a que el conductor, supuestamente, perdió el control del camión cuando bajaban una pendiente.
Ciclista fallecido
La provincia de Guanacaste fue escenario de otro mortal accidente casi una hora antes de lo que sucedió con el camión.
En este caso se trató de un ciclista que falleció a eso de las 7:49 p.m. del viernes en el sector de Los Ángeles de Palmira, en Carrillo.
De acuerdo con el informe de la Cruz Roja, en ese sitio se dio un choque entre un carro y una bicicleta, el cual terminó costándole la vida a un hombre que tenía entre 30 y 40 años.