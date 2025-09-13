Hombre pierde la vida en aparatoso vuelco de camión en Guanacaste

El aparatoso accidente cobró la vida de un hombre. Foto Zona Alta Monteverde. (Facebook/Un hombre, quien en apariencia manejaba el camión, perdió la vida en el accidente. Foto Zona Alta Monteverde.)

El aparatoso vuelco de un camión que, al parecer, iba cargado con varios sacos de alimento para animales terminó por convertirse en una mortal tragedia.

En dicho camión viajaban dos hombres y uno de ellos, en apariencia, el conductor perdió la vida a consecuencia del violento accidente.

LEA MÁS: Policía muere en choque entre tráiler, carro y motocicleta en ruta 27

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el mortal hecho ocurrió a eso de las 8:48 p.m. de este viernes en el sector conocido como Los Tornos de Abangares, en Guanacaste, en dirección hacia Tilarán.

La Cruz Roja despachó una ambulancia tras ser alertada de que dos personas se encontraban atrapadas dentro del pesado camión tras el vuelco.

“Informan de camión el cual vuelca, reportan dos pacientes: uno en condición estable y un segundo paciente, un hombre adulto, sin signos vitales”, detalló la Benemérita.

Los cuerpos de emergencia lograron rescatar a un hombre con vida. Foto Zona Alta Monteverde. (Facebook/Un hombre, quien en apariencia manejaba el camión, perdió la vida en el accidente. Foto Zona Alta Monteverde.)

LEA MÁS: Explosión de horno industrial en Pizza Hut de Tibás deja a hombre con graves quemaduras en cara y cuello

De momento, no se ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido, solo habla de forma preliminar que este sería quien manejaba dicho camión.

Las autoridades aún no han brindado una versión sobre lo sucedido, pero de forma extraoficial, se habla de que el accidente se habría dado debido a que el conductor, supuestamente, perdió el control del camión cuando bajaban una pendiente.

Ciclista fallecido

La provincia de Guanacaste fue escenario de otro mortal accidente casi una hora antes de lo que sucedió con el camión.

LEA MÁS: Buscan a jovencitos que escaparon de albergue y que estarían viviendo una indignante situación

En este caso se trató de un ciclista que falleció a eso de las 7:49 p.m. del viernes en el sector de Los Ángeles de Palmira, en Carrillo.

De acuerdo con el informe de la Cruz Roja, en ese sitio se dio un choque entre un carro y una bicicleta, el cual terminó costándole la vida a un hombre que tenía entre 30 y 40 años.