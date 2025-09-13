Explosión de horno industrial en Pizza Hut de Tibás deja a hombre con graves quemaduras en cara y cuello

La violenta explosión ocurrió pasada la medianoche. Foto con fines ilustrativos.

Un local de la conocida cadena de restaurantes Pizza Hut fue escenario de un aterrador hecho, ya que, por circunstancias que no son claras, dentro de este se dio una explosión que dejó a un hombre con graves quemaduras.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que los hechos ocurrieron a eso de las 12:38 a.m. de este sábado en el local ubicado en Llorente de Tibás, en San José.

De acuerdo con la versión preliminar que maneja la Benemérita, la situación se habría dado a consecuencia de la explosión de un horno industrial.

“Se informa de persona con quemaduras por explosión de horno industrial, en escena un hombre de 40 años con quemaduras importantes en cara y cuello”, detalló la Cruz Roja.

Los paramédicos se presentaron al lugar y atendieron al hombre, quien fue trasladado en una condición crítica al hospital México.

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del herido, pero se presume que se trataría de un trabajador de dicho local.

Un hecho similar ocurrió el pasado 3 de setiembre en San Rafael de Heredia, cuando el chef José Roberto Quirós, de 42 años, perdió la vida debido a la explosión de un horno que funcionaba con gas licuado de petróleo (GLP). Al parecer, la tragedia se dio a causa de una fuga de gas.