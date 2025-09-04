Revelan cómo habría ocurrido la explosión de gas en soda que acabó con la vida de chef en Heredia

El mortal incidente ocurrió en San Rafael de Heredia. Foto Facebook Heredia por Media Calle. (Facebook/El mortal incidente ocurrió en San Rafael de Heredia. Foto Facebook Heredia por Media Calle.)

El hombre que murió la tarde de este miércoles a consecuencia de una violenta explosión causada, al parecer, por una fuga de gas, se trataría de un chef que habría tratado de encender un horno de forma manual.

Así lo informó a La Teja una fuente muy cercana al caso, la cual indicó que esta fue la versión dada a las autoridades por un testigo que supuestamente se encontraba en el lugar.

La tragedia ocurrió a eso de las 3 p.m. de este miércoles en San Rafael de Heredia, específicamente en la soda Santuario del Monte, ubicada 8 kilómetros al norte de la iglesia católica, en dirección hacia el Monte de la Cruz.

El hecho ocurrió en una estructura de tres pisos, la soda se encontraba en el primer nivel, mientras que en los otros dos se distribuía una casa de habitación.

De acuerdo con la información suministrada a este medio, la terrible situación se dio cuando el chef de 43 años, cuya identidad no se ha dado a conocer, estaba probando un horno que funcionaba con gas licuado de petróleo (GLP).

Al parecer, el hombre giró la perilla para encender el horno, pero este no funcionó, por lo que habría tratado de encenderlo manualmente, como muchas personas hacen en su casas.

Supuestamente, el chef buscó un encendedor y le prendió fuego a un pedazo de papel, el cual acercó al horno para encenderlo, siendo que en ese momento se dio la tragedia.

Según el Cuerpo de Bomberos, lo que ocurrió fue una deflagración, que se da cuando se enciende todo el gas de manera violenta y genera una con onda expansiva.

La versión dada por Bomberos señala que a consecuencia de esa deflagración, una de las puertas del horno salió expulsada e impactó al hombre, quien murió en el sitio de forma inmediata.

La fuente cercana a este medio detalló que, en apariencia, el chef estaba realizando pruebas pues planeaba abrir su negocio la próxima semana.