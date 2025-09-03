Explosión en soda de Heredia provoca la muerte de hombre tras ser golpeado por tapa de horno

La tragedia ocurrió dentro de una soda en San Rafael de Heredia. Foto Archivo. (Bomberos/Bomberos)

Una soda ubicada en la provincia de Heredia fue escenario de una verdadera tragedia, pues un hombre perdió la vida dentro de ese local a consecuencia de una explosión por una fuga de gas.

El terrible hecho fue confirmado por el Cuerpo de Bomberos, el cual indicó que la situación ocurrió a eso de las 3:20 p.m. de este miércoles en San Rafael de Heredia, específicamente en la soda Santuario del Monte, ubicada 8 kilómetros al norte de la iglesia católica, en dirección hacia el Monte de la Cruz.

Hombre muere por explosión de gas en soda en Heredia

De acuerdo con el informe de las autoridades, en apariencia, se trató de una deflagración en un horno de gas licuado de petróleo (GLP).

“Esto generó el desprendimiento de una de las tapas del horno, la cual impactó a un hombre de 43 años, provocándole la muerte. Estamos en la escena con personal de la Estación de Bomberos de Heredia”, detalló Bomberos.

Luis Salas, director Operativo de Bomberos, explicó que a la llegada de las unidades se encontró una zona destruida por la deflagración de gas y a un hombre sin signos vitales en el sitio.

De momento las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, pero se presume que se trataría de un trabajador de la mencionada soda.

Una deflagración de gas es una combustión muy rápida en la que el fuego se propaga a una velocidad subsónica, generando una expansión de gases y una presión que puede causar daño, especialmente en un espacio cerrado.