Sucesos

Este será el castigo de un hombre por disparar contra dos personas para no pagar deuda

Sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Desamparados

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un hombre, que disparó contra dos personas para no pagar una deuda, ahora tendrá que ir 22 años a la cárcel.

El hombre pasará 22 años en la cárcel por dispararle a dos personas para no pagar una deuda. (shutterstock)

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Desamparados contra el hombre de apellidos Mora Juárez por dos delitos de tentativa de homicidio.

Los hechos ocurrieron el 12 de abril, en el barrio Maiquetía en San Rafael Arriba de Desamparados.

LEA MÁS: Unos tenis y una pantaloneta son claves para identificar posible víctima de macabro crimen

Según detalló el Ministerio Público, el imputado mantenía una deuda con una de las víctimas, por lo que él la citó a ese lugar.

LEA MÁS: Vecinos oyen más de 20 balazos y cuando las autoridades llegaron encontraron una terrible escena

“Una vez en el sitio, el hombre ingresó al carro donde viajaban los ofendidos y disparó en contra de ambos. De acuerdo con la prueba aportada en juicio, una de las víctimas resultó gravemente herida, mientras que la otra logró huir sin ser lesionada”, detalló la Fiscalía.

LEA MÁS: Policía Municipal derriba el conflictivo “búnker del Chancho” y lo que encontró fue impresionante

El sentenciado se va a tener que quedar en prisión preventiva mientras la sentencia queda en firme.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
sentenciahombre disparó para no pagar deudaheridos desamparadoscondenatribunal penal de desamparadostentativa de homicidiodesamparadossan rafael arriba
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.