Este será el castigo de un hombre por disparar contra dos personas para no pagar deuda

Un hombre, que disparó contra dos personas para no pagar una deuda, ahora tendrá que ir 22 años a la cárcel.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Desamparados contra el hombre de apellidos Mora Juárez por dos delitos de tentativa de homicidio.

Los hechos ocurrieron el 12 de abril, en el barrio Maiquetía en San Rafael Arriba de Desamparados.

Según detalló el Ministerio Público, el imputado mantenía una deuda con una de las víctimas, por lo que él la citó a ese lugar.

“Una vez en el sitio, el hombre ingresó al carro donde viajaban los ofendidos y disparó en contra de ambos. De acuerdo con la prueba aportada en juicio, una de las víctimas resultó gravemente herida, mientras que la otra logró huir sin ser lesionada”, detalló la Fiscalía.

El sentenciado se va a tener que quedar en prisión preventiva mientras la sentencia queda en firme.