Unos tenis y una pantaloneta son claves para identificar posible víctima de macabro crimen

Tenis y pantaloneta es lo único con que cuentan las autoridades para identificar un cuerpo (OIJ/OIJ)

Una pantaloneta y un par de tenis son lo único con que cuenta el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para poder identificar el cuerpo de un hombre encontrado en Alajuela por lo que se necesita de su ayuda para saber de quién se trata.

El cadáver fue encontrado el pasado 28 de julio en el sector de Pavas de Carrizal, en Alajuela.

El cuerpo fue encontrado en Alajuela. (OIJ/OIJ)

“De acuerdo con el reporte, se trata de un masculino de entre 30 y 40 años, de aproximadamente 1.65 metros de estatura y tez blanca. El cuerpo fue localizado dentro de una finca y, según la autopsia, al momento de su hallazgo podría haber tenido entre cuatro y siete días de fallecido”, indicó el OIJ.

La víctima vestía una pantaloneta y un par de tenis, cuyas fotografías fueron compartidas por el OIJ para tratar de dar con alguna pista, ya que no portaba ningún documento.

“El OIJ insta a cualquier persona que cuente con información sobre la identidad de este hombre a comunicarse de manera confidencial a la línea 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial”, pidió el OIJ.

Las autoridades no revelaron cuál fue la causa de muerte del hombre.