Sucesos

Unos tenis y una pantaloneta son claves para identificar posible víctima de macabro crimen

El cuerpo fue encontrado en Carrizal de Alajuela y la pantaloneta y los tenis son la única pista

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
Tenis y pantaloneta es lo único con que cuentan las autoridades para identificar un cuerpo
Tenis y pantaloneta es lo único con que cuentan las autoridades para identificar un cuerpo (OIJ/OIJ)

Una pantaloneta y un par de tenis son lo único con que cuenta el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para poder identificar el cuerpo de un hombre encontrado en Alajuela por lo que se necesita de su ayuda para saber de quién se trata.

El cadáver fue encontrado el pasado 28 de julio en el sector de Pavas de Carrizal, en Alajuela.

Tenis y pantaloneta es lo único con que cuentan las autoridades para identificar un cuerpo
El cuerpo fue encontrado en Alajuela. (OIJ/OIJ)

“De acuerdo con el reporte, se trata de un masculino de entre 30 y 40 años, de aproximadamente 1.65 metros de estatura y tez blanca. El cuerpo fue localizado dentro de una finca y, según la autopsia, al momento de su hallazgo podría haber tenido entre cuatro y siete días de fallecido”, indicó el OIJ.

LEA MÁS: Amenaza de tiroteo tiene en alerta y causa terror en un colegio en Heredia

La víctima vestía una pantaloneta y un par de tenis, cuyas fotografías fueron compartidas por el OIJ para tratar de dar con alguna pista, ya que no portaba ningún documento.

LEA MÁS: Ruta cerrada por trágico accidente que cobró la vida de motociclista

“El OIJ insta a cualquier persona que cuente con información sobre la identidad de este hombre a comunicarse de manera confidencial a la línea 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial”, pidió el OIJ.

LEA MÁS: Vecinos oyen más de 20 balazos y cuando las autoridades llegaron encontraron una terrible escena

Las autoridades no revelaron cuál fue la causa de muerte del hombre.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
hallazgo cuerpocarrizalalajuelatenispantalonetaoijidentificar cuerpopantalonetas
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.