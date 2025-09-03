Amenaza de tiroteo tiene en alerta y causa terror en un colegio en Heredia

Una gran preocupación enfrentan los profesores y estudiantes del Liceo de Heredia luego de que ha trascendido una amenaza de un tiroteo en ese centro educativo.

El MEP activo el protocolo por la amenaza de tiroteo. Foto con fines ilustrativos (Rafael Pacheco Granados)

Las supuestas amenazas se han dado por redes sociales, pero también han llegado por aparentes mensajes de WhatsApp para poner en alerta los menores.

Al parecer, la información indicaba que el tiroteo se va a dar el próximo 11 de setiembre.

Una de las estudiantes comentó a La Teja que no es la primera vez que se da una alerta de que algo así va a pasar en la escuela, pues, ya anteriormente, se había dado otra amenaza.

“La verdad es que todos estamos asustados y los profes también, es una preocupación porque uno jamás quiere que algo así pase, como un día de estos que un muchacho llegó armado a un colegio”, dijo la estudiante.

La Teja consultó al Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre lo ocurrido.

“Sobre la supuesta amenaza de tiroteo en el Liceo de Heredia es un hecho recurrente que la Administración del Centro Educativo atiende desde el año pasado. En esa ocasión se activaron protocolos para la atención del estudiante (PANI, CCSS, Fuerza Pública, Ministerio Público), indicó prensa del MEP.

La entidad informó que, al parecer, la amenaza es para el día 11 de setiembre, por lo que la Dirección Regional de Heredia, junto con la supervisión y la administración del centro educativa de forma preventiva, decidieron suspender las actividades masivas para evitar cualquier circunstancia.

Las lecciones no fueron suspendidas, pero sí hay mucho temor.

“En este momento, están reunidas las autoridades del centro educativo con el supervisor y el asesor legal de la Dirección Regional de Educación de Heredia para determinar acciones preventivas ante esta amenaza”, indicó el MEP.