Policía Municipal derriba el conflictivo “búnker del Chancho” y lo que encontró fue impresionante

La Policía Municipal de San José acabó con un problema de años en la Ciudadela 25 de Julio de Hatillo, en “Aguantafilo”, donde derribaron un conflictivo búnker.

El búnker era conocido como “El Chancho” y se ubicaba en un lugar estratégico.

Vladimir Sancho, supervisor de operaciones de la Policía Municipal, aseguró que en el momento en que llegaron al búnker había 50 personas consumiendo drogas a esas horas del día.

“Este espacio era utilizado de manera reiterada para el consumo y la venta de drogas. En una de las intervenciones realizadas previamente, los oficiales hallaron en el lugar un cerdo vivo, situación que obligó a coordinar con el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) para asegurar el bienestar del animal, de ahí se conoció como el búnker del Chancho”, indicó la Policía Municipal.

Los vecinos contaron que el búnker provocaba no solo la presencia de personas que consumen drogas, sino mucha violencia y temor en los alrededores.

Durante el operativo se decomisaron 20 envoltorios de aparente cocaína, 26 de aparente marihuana, 98 de aparente crack y 25 cigarrillos de aparente marihuana. Además, están consultando la situación penal de las 50 personas encontradas para ver si tienen antecedentes o pendientes.

“La seguridad de las vecinas y los vecinos es nuestra prioridad. Con la eliminación de esta estructura, estamos retirando un espacio que representaba un alto riesgo para la comunidad y evitando que se realicen actividades ilícitas en el sector”, dijo Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José.

La Policía ha eliminado 112 búnkeres en lo que va del año.

“Actualmente, se encuentran en trámite los procesos para demoler otras cinco edificaciones: una de carácter público y cuatro privadas que operan como búnker, con la firme determinación de ponerles fin”, detalló ese cuerpo policial.

La Policía Municipal de San José pide denunciar los búnkeres a la línea de denuncias 1717.