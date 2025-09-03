Sucesos

Rescate en Crucitas: rescatistas tienen desgarradora noticia para familia de hermanos, pero que les traerá paz

Alerta de tragedia en Crucitas se dio la tarde del martes

Por Silvia Coto

Los cuerpos de los dos hermanos que fallecieron atrapados dentro de un túnel en Crucitas ya fueron rescatados y entregados a las autoridades judiciales. Una noticia desgarradora para su familia, pero que al mismo tiempo le traerá paz de que los restos de sus seres queridos ya fueron recuperados.

Rescate de dos hermanos que murieron en Crucitas

Bomberos y Cruz Roja debieron realizar un complejo rescate de 14 horas en una zona muy peligrosa y riesgosa para sacarlos y darles paz a sus familias.

Las labores de búsqueda en Crucitas continuaron hasta altas horas de la noche.
Los dos cuerpos fueron sacados del túnel esta madrugada (Bomberos de Costa Rica /Bomberos de Costa Rica)

El primero de los cuerpos fue rescatados a las 2:48 a.m, de este miércoles y el segundo a las 4:42 a.m.

Las víctimas son dos hermanos de apellidos Sequeira, de 24 y 20 años, quienes estaban en el túnel sacando oro.

Las labores de búsqueda en Crucitas continuaron hasta altas horas de la noche.
El rescate fue muy complejo y riesgoso. Fotos: Bomberos (Bomberos de Costa Rica /Bomberos de Costa Rica)

Un vecino se dio cuenta de lo ocurrido la tarde del martes, pero se sospecha que la tragedia ocurrió desde la noche del lunes.

Las víctimas serían nicaragüenses.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

