Doble golpe para una familia: hermanos son las víctimas de la fatalidad en el túnel en Crucitas

Dos hermanos de apellidos Sequeira, de 24 años y 20 años, serían las víctimas mortales que quedaron dentro de un túnel que usaban para extraer oro.

Los agentes del OIJ de San Carlos, en la zona norte del país, son los que llevan la investigación de este hecho, el cual trascendió a las 8 de la mañana de este martes.

Sin embargo, en apariencia, la tragedia habría sucedido desde el lunes, cuando vieron a los muchachos entrar a este sitio.

“Un vecino alertó que desde el lunes ingresaron los dos hombres al túnel y que, aparentemente, habrían quedado atrapados; de inmediato, avisaron a las autoridades, quienes corroboraron la información”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Los jóvenes eran nicaragüenses y trascendió que viajaron a Costa Rica en busca de mejores oportunidades para un buen futuro.

Hasta las 4:30 p. m. se iniciaron los trabajos para sacar los cuerpos y estiman que se llevarían varias horas más.

Fatalidad en túnel para extraer oro

El túnel era usado para extraer oro.

Para la extracción de los cuerpos trabajan los bomberos, la Cruz Roja y Rescate Urbano, que llegaron al sitio pasado el mediodía del martes, a la espera de que la Fuerza Pública confirmara que la zona era segura, debido a los altercados que ocurren entre autoridades y coligalleros.

“Hemos recibido la llamada desde tempranas horas, personal de Los Chiles, Alajuela, respondió y se envió personal especializado de rescate en cavernas. Es un trabajo coordinado con la Policía y hasta que ellos no indiquen que la situación está segura para el personal, se hace el ingreso”, indicó Luis Salas, de Bomberos.

La Fuerza Pública se mantiene en Crucitas y deben dar la orden para que rescatistas ingresen al punto de extracción de oro. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Mario Zamora, ministro de Seguridad, afirmó que este hecho se debe al incremento de las acciones mineras ilegales en esta zona.

“Estamos reforzando el área con policías de fronteras, Fuerza Pública y Migración, pero la gran solución parte de la aprobación del proyecto de ley de Crucitas presentado hace meses en la Asamblea Legislativa”, señaló Zamora.

Este estremecedor hecho ocurrió en el cerro Fortuna, en Crucitas de Cutris, en San Carlos, zona norte del país.

LEA MÁS: Robacarros hicieron fiesta en Halloween: OIJ revela impresionante cifra de vehículos robados

Los rescatistas se mantienen en el cerro Fortuna atendiendo el hecho. Foto: Cruz Roja

LEA MÁS: Una indignante razón habría provocado el doble homicidio en Parrita

Las causas que mediaron en esta tragedia no están claras de momento.

La Cruz Roja Costarricense movilizó un vehículo de primera intervención, una ambulancia, la Unidad Especializada de Primera Intervención y la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano; los bomberos también llevaron equipo especial para búsquedas en cavernas.

LEA MÁS: Sangriento crimen provocó terror en conocido barrio capitalino