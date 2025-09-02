Una indignante razón habría provocado el doble homicidio en Parrita

Un hombre de apellido Masís, de 72 años, y otro que no ha sido identificado, pero que podría también tratarse de un adulto mayor, son las víctimas del doble homicidio que ocurrió en Parrita.

Ellos habrían sido víctimas de un indignante ataque pues, de acuerdo con el OIJ, las víctimas se resistieron a un asalto y por eso les dispararon y asesinaron.

Ambos sufrieron heridas por arma de fuego en el abdomen.

“Según la investigación preliminar, el móvil podría ser el asalto, ya que les robaron, al parecer, los celulares a ambos. Aparentemente, los ofendidos pusieron resistencia, por lo que los sospechosos les dispararon”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Los sospechosos viajaban en motocicleta y ahora se está investigando el caso para lograr capturarlos.

Este sangriento doble homicidio marcó el inicio de este noveno mes del año, el cual sigue en alerta roja por el aumento de la criminalidad.

La Cruz Roja confirmó que la noche de este lunes 1° de setiembre, recibieron la alerta de una emergencia en Playón Sur, frente al cementerio de Parrita. Cuando llegaron encontraron una escena espeluznante.

“Al llegar al lugar, abordamos a dos hombres adultos. Con múltiples impactos de arma de fuego, ambos sin signos vitales”, confirmaron en la oficina de prensa de la Benemérita.

Múltiples balazos dejan dolor a dos familias la noche de este 1° de setiembre. Foto: Archivo

Jorge Matamoros, coordinador operativo de la Cruz Roja en esta zona, señaló que el caso lo atendieron a las 7:53 p.m.

Costa Rica podría cerrar este año con 900 homicidios, cifra que estima el OIJ.

Hasta este lunes se contabilizaban 583 asesinatos. Puntarenas es la tercera provincia más violenta del país, antes están San José y Limón.

