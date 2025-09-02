En milésimas de segundo jóvenes tuvieron trágico accidente, uno murió y otro está herido

Un muchacho de apellido Hernández, de 22 años, sufrió una trágica muerte frente a la estación de servicio de Herradura, Garabito, sobre la carretera Costanera sur, conocida como la ruta 34.

Dos jóvenes iban en la moto, la otra persona sobrevivió.

Foto: Archivo

De acuerdo con el OIJ, la fatalidad fue reportada a las 5:30 a. m. de este lunes 1 de setiembre.

“Dos sujetos viajaban en una moto y, al parecer, el conductor perdió el control y chocó de manera frontal contra un camión”, detallaron los judiciales.

El sobreviviente fue llevado a la clínica de la localidad.

Las autoridades investigan las causas de la fatalidad, no descartan que una falla mecánica o el exceso de velocidad hayan sido parte de la tragedia.

