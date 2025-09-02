Sucesos

En milésimas de segundo jóvenes tuvieron trágico accidente, uno murió y otro está herido

El muchacho de apellido Hernández, de 22 años, murió en el lugar de los hechos

Por Alejandra Morales

Un muchacho de apellido Hernández, de 22 años, sufrió una trágica muerte frente a la estación de servicio de Herradura, Garabito, sobre la carretera Costanera sur, conocida como la ruta 34.

Dos jóvenes iban en la moto, la otra persona sobrevivió.

De acuerdo con el OIJ, la fatalidad fue reportada a las 5:30 a. m. de este lunes 1 de setiembre.

“Dos sujetos viajaban en una moto y, al parecer, el conductor perdió el control y chocó de manera frontal contra un camión”, detallaron los judiciales.

El sobreviviente fue llevado a la clínica de la localidad.

Las autoridades investigan las causas de la fatalidad, no descartan que una falla mecánica o el exceso de velocidad hayan sido parte de la tragedia.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

