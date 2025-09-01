Guarda asesinó a su propio jefe y este fue el castigo que recibió

Un guarda de apellidos Zeledón Zeledón fue hallado responsable de quitarle la vida a su propio jefe, de nombre Cristofer Fernández Vargas, de 35 años.

El terrible hecho ocurrió en las afueras del Tribunal Civil de Alajuela, donde ambos trabajaban.

Este lunes 1° de setiembre, el Tribunal Penal de Alajuela le impuso una condena de 12 años de prisión, por homicidio simple.

LEA MÁS: Murió supervisor baleado por guarda en el Juzgado Civil de Alajuela

Cristofer Fernández Vargas, de 35 años, fue atacado de muerte en las afueras del Tribunal Civil de Alajuela. Foto: Archivo

Estos hechos ocurrieron el lunes 24 de mayo del 2021.

“Según demostró el Ministerio Público, Zeledón estaba disgustado por una situación ajena al ofendido; sin embargo, en un momento determinado disparó en tres ocasiones en contra de este”, aseguraron en el Ministerio Público.

Cristofer estuvo internado en el Hospital San Rafael de Alajuela; pero murió tres días después consecuencia de la agresión.

LEA MÁS: Envían a centro psiquiátrico a guarda sospechoso de dispararle a su jefe

En un principio a Zeledón lo enviaron al Centro de Atención de Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley; no obstante, luego establecieron que él tenía las condiciones cognitivas para enfrentar el proceso penal.

Mientras la sentencia queda en firme, el hombre permanecerá en prisión preventiva.

LEA MÁS: Balacera acabó con la vida de un joven a plena luz del día