Guarda asesinó a su propio jefe y este fue el castigo que recibió

Un guarda de apellidos Zeledón Zeledón fue hallado responsable de quitarle la vida a su propio jefe, de nombre Cristofer Fernández Vargas, de 35 años.
El terrible hecho ocurrió en las afueras del Tribunal Civil de Alajuela, donde ambos trabajaban.
Este lunes 1° de setiembre, el Tribunal Penal de Alajuela le impuso una condena de 12 años de prisión, por homicidio simple.
LEA MÁS: Murió supervisor baleado por guarda en el Juzgado Civil de Alajuela
Estos hechos ocurrieron el lunes 24 de mayo del 2021.
“Según demostró el Ministerio Público, Zeledón estaba disgustado por una situación ajena al ofendido; sin embargo, en un momento determinado disparó en tres ocasiones en contra de este”, aseguraron en el Ministerio Público.
Cristofer estuvo internado en el Hospital San Rafael de Alajuela; pero murió tres días después consecuencia de la agresión.
LEA MÁS: Envían a centro psiquiátrico a guarda sospechoso de dispararle a su jefe
En un principio a Zeledón lo enviaron al Centro de Atención de Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley; no obstante, luego establecieron que él tenía las condiciones cognitivas para enfrentar el proceso penal.
Mientras la sentencia queda en firme, el hombre permanecerá en prisión preventiva.
LEA MÁS: Balacera acabó con la vida de un joven a plena luz del día