Balacera acabó con la vida de un joven a plena luz del día

Un violento hecho cobró la vida la tarde de este lunes en Alajuela luego de que un joven fue asesinado de un balazo.
Según informó la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 2:52 p.m. en barrio Lourdes, en San Rafael de Alajuela, donde se reportaba a una persona herida de bala.
Al llegar la ambulancia, los paramédicos encontraron a un joven con un impacto en el tórax. Pese a la rápida atención, ya no presentaba signos de vida, por lo que fue declarado fallecido en la escena.
Al parecer, el joven iba en una moto cuando lo atacaron a balazos.
La Fuerza Pública mantiene custodia de la escena mientras que están a la espera de que lleguen los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).