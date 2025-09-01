De sobrevivir al dolor, a morir inocente: la tragedia de una madre en un taller

El doble homicidio ocurrió en un taller mecánico en Paquita de Quepos. Foto Esmar TV CR. (Facebook/El doble homicidio ocurrió en un taller mecánico en Paquita de Quepos. Foto Esmar TV CR.)

Susana Patricia Rodríguez Mora, de 28 años, llevaba una vida muy difícil por una enfermedad que la aquejaba desde hace mucho tiempo, sin embargo, siempre luchó para darle una mejor su vida a su pequeña hija de 9 añitos.

Esa vida de sacrificio y lucha contra el dolor tuvo un injusto final, pues Rodríguez falleció a consecuencia de una violenta balacera desatada en un taller mecánico, en la que ella no tenía nada que ver, es decir, fue una víctima colateral.

“Era una muchacha superpura vida. A pesar de sus enfermedades siempre andaba luchando para salir adelante y poder conseguir un trabajo, pero se le complicaba por la condición de su enfermedad y porque aquí en Parrita es difícil conseguir trabajo”, dijo a La Teja Lennys Madrigal, amiga cercana de Susana.

El crimen que cobró la vida de Susana ocurrió la noche del pasado viernes, cuando ella se encontraba dentro de un taller ubicado en Paquita de Quepos, en Puntarenas.

En ese mismo hecho falleció Reny Rojas Badilla, de 26 años, quien en apariencia era el objetivo de los asesinos.

“Las víctimas se encontraban dentro de un taller mecánico cuando, en apariencia, habrían llegado al lugar dos sujetos en una motocicleta y el que viajaba como acompañante ingresó al local y disparó en reiteradas ocasiones contra el hombre.

“Producto de las detonaciones también resultó herida una mujer que se encontraba en el lugar y esta, al parecer, no tenía ningún vinculo con el ofendido”, detalló el OIJ.

Madrigal le confirmó a este medio que su amiga se encontraba en ese lugar pues el dueño de taller era su pareja sentimental; mientras que Rojas había llegado como cliente.

Luchadora

Susana Patricia Rodríguez Mora, era madre de una niña. Foto exclusiva para La Teja. (cortes/Susana Patricia Rodríguez Mora, era madre de una niña. Foto exclusiva para La Teja.)

Según Lennys, su amiga estaba luchando contra una situación médica que le causaba muchos dolores, por lo que buscó la atención de especiaistas en varias ocasiones, pero lamentablemente nunca pudo encontrar un verdadero alivio.

“Ella padecía de una bacteria en el estómago, siempre hablamos de eso porque yo también la tuve, pero a ella no se la lograban matar y eso le afectaba un montón, por los dolores que le daban”.

Pese a esa difícil situación, Rodríguez nunca se echó a morir y más bien siempre buscaba la forma de llevar sustento a su hogar, para que a su amada hija no le faltara nada.

“De hecho yo le había conseguido un trabajo en un minisúper, pero justo por ese problemita padecía de mucho dolor y tuvo que dejarlo.

“Ella hacía ventas de tamales y así, para ayudarse, muchas veces para comprar su medicamento. Ella era una mujer muy luchadora y amaba a su hija, siempre la andaba bien linda”, recordó Lennys.

“Lo que ella quería era curarse y poder tener un trabajito, era lo que siempre hablamos”. — Lennys Madrigal, amiga cercana de Susana.

Foto reveló la tragedia

El atroz homicidio de Susana consternó a todos los vecinos de Parrita. Foto Facebook. (FAcebook/Susana Patricia Rodríguez Mora, mujer inocente asesinada en Parrita. Foto Facebook.)

Madrigal contó la triste forma en la que ella se dio cuenta del fallecimiento de su amiga.

“En un grupo mandaron una información en donde yo capté que era ella, lamentablemente. Me di cuenta por una foto, pero de la pareja de ella”, agregó.

La despedida entre ambas amigas se dio un día antes, la mañana del pasado jueves, cuando por cosas del destino Lennys y Susana se encontraron en Parrita.

“Justamente en la mañana me la encontré en la clínica, ¿quién iba a decir que iba a ser el último saludo que nos íbamos a dar?

“En el momento que la vi yo iba pasando y estábamos a una cierta distancia, solo nos volvimos a ver y nos levantamos la mano, no tuvimos chance de hablar, pero le aseguro que su carita siempre la voy a recordar”.

“Era una gran mujer, llena de un gran espíritu, a pesar de todo lo que había pasado en esta vida con sus enfermedades”. — Lennys Madrigal, amiga cercana de Susana.

Dolor en una familia

La comunidad de Parrita quedó muy sentida por la injusta muerte de Susana.

“Que Dios perdone a esas personas, que no miden lo que hacen, dejan a una niña sin su madre y a toda una comunidad devastada.

“Es hora que las autoridades pongan mano dura a los criminales y no sean tan piadosos en dejarlos en libertad, porque Costa Rica es una tierra pura vida, pero con cementerios llenos de inocentes”, dijo Madrigal.