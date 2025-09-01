Sucesos

Pedir al vecino que bajara la música originó un conflicto que terminó en tragedia

Sospechoso de asesinato tendrá que pasar tres meses en prisión preventiva

Por Silvia Coto
Bismark Gonzalez fue asesinado en un lío vecinal en Alajuela
Bismark Gonzalez fue asesinado en un lío vecinal en Alajuela (Cortesía/Cortesía)

El simple hecho de pedirles a los vecinos que bajaran el volumen de la música, sería la causa por la que un hombre fue brutalmente asesinado y llevar la desgracia a una familia.

La Fiscalía informó que el sospechoso del asesinato de Bismark González Quintero fue detenido en Panamá, país al que escapó luego de, aparentemente, cometer el crimen.

El sospechoso es de apellidos Bolívar Torrealba, la medida fue dictada por el Juzgado Penal de Alajuela.

El sangriento hecho se dio en horas de la mañana, el pasado 26 de agosto, en una cuartería en Tuetal Sur de San José, en Alajuela.

Según trascendió, Bismarck estaba enojado por el fuerte volumen del radio y les había pedido varias veces a los vecinos que lo bajaran un poco.

Aparentemente, el sospechoso y otro hombre que no ha sido identificado se molestaron por los reclamos de Bismarck, por lo que entraron violentamente a la habitación donde estaba la víctima con su pareja.

Los sospechosos llevaban una piedra y un cuchillo con los que, aparentemente, atacaron a ambos.

La Cruz Roja informó que Bismark recibió una herida en la pierna que lo dejó en condición crítica, él falleció en el Hospital San Rafael de Alajuela mientras era atendido.

“Tras los hechos, el sospechoso huyó a Panamá, por lo que la Fiscalía y la policía judicial coordinaron con INTERPOL y la Policía de Migración de ambos países, para detenerlo y trasladarlo nuevamente a Alajuela”, detalló el Ministerio Público.

Trascendió que el hombre fallecido era un vecino tranquilo y que ya tenía tiempo de vivir en ese sitio.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

