Terrible hallazgo deja a una comunidad con el corazón en la mano

El hallazgo ocurrió en los primeros minutos de la madrugada de este lunes

Por Adrián Galeano Calvo
Pescador encuentra cuerpo flotando en río Platanar de Florencia, en San Carlos
El cuerpo fue encontrado a la orilla del río. Imagen con fines ilustrativos. (Edgar Chinchilla/Edgar Chinchilla, corresponsal)

Un terrible hallazgo que se dio en los primeros minutos de la madrugada de este lunes, a la orilla de un río, dejó a varios vecinos de una comunidad de Alajuela con el corazón en la mano.

La oficina de prensa de la Cruz Roja informó que se trató del hallazgo del cuerpo de un hombre, cuya causa de muerte, de momento, es un misterio.

La alerta por el hallazgo se dio a eso de las 12:30 a. m., específicamente en los márgenes del río Cotaxa, en Alajuela.

“Informan sobre el hallazgo de un cuerpo de un hombre, de unos 60 años, en los márgenes del rio. El mismo sin signos vitales”, indicó la Cruz Roja.

El caso pasó a manos de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que se encargaran de levantamiento del cuerpo.

De momento la Policía Judicial no ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido, tamposo se ha revelado si este murió a consecuencia de un accidente acuático o por otra circunstancia.

Hallazgo de cuerpo en río en AlajuelaOIJCruz Roja
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

