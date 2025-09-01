Terrible hallazgo deja a una comunidad con el corazón en la mano

El cuerpo fue encontrado a la orilla del río. Imagen con fines ilustrativos. (Edgar Chinchilla/Edgar Chinchilla, corresponsal)

Un terrible hallazgo que se dio en los primeros minutos de la madrugada de este lunes, a la orilla de un río, dejó a varios vecinos de una comunidad de Alajuela con el corazón en la mano.

La oficina de prensa de la Cruz Roja informó que se trató del hallazgo del cuerpo de un hombre, cuya causa de muerte, de momento, es un misterio.

La alerta por el hallazgo se dio a eso de las 12:30 a. m., específicamente en los márgenes del río Cotaxa, en Alajuela.

“Informan sobre el hallazgo de un cuerpo de un hombre, de unos 60 años, en los márgenes del rio. El mismo sin signos vitales”, indicó la Cruz Roja.

El caso pasó a manos de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que se encargaran de levantamiento del cuerpo.

De momento la Policía Judicial no ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido, tamposo se ha revelado si este murió a consecuencia de un accidente acuático o por otra circunstancia.