Setiembre inició con aterrador homicidio que estremeció a toda una comunidad

El crimen ocurrió en las primeras horas de la madrugada de este lunes. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

El mes de setiembre inició de forma violenta en cuanto a homicidios se refiere, pues en las primeras horas de este lunes un hombre fue cruelmente asesinado.

De acuerdo con la información suministrada por la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 3:20 a. m. de este lunes 1 de setiembre en la comunidad de Jiménez de Pococí, en Limón.

LEA MÁS: Violento choque entre una moto y un caballo dejó un muerto y dos heridos, entre ellos una menor de edad

La Benemérita informó que el comité local que atiende la zona fue alertado sobre una balacera en la que una persona resultó herida, por lo que despacharon una ambulancia con personal.

A su llegada, los paramédicos encontraron a un hombre que presentaba un balazo en la espalda, al revisarlo determinaron que ya no presentaba signos vitales.

LEA MÁS: Policías atendieron alerta de balacera y terminaron decomisando peligrosa arma de guerra

El hecho, que sacó a varios vecinos de sus camas, estremeció a todo el barrio por la violencia con la que se cometió el ataque.

LEA MÁS: Tres prófugos de la justicia detenidos en operativo policial en Pavas

De momento las autoriddes no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni el móvil detrás del homicidio.