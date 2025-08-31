Tres prófugos de la justicia detenidos en operativo policial en Pavas

La Policía realizó varios operativos en Pavas el fin de semana para golpear a los grupos criminales (MSP/Cortesia)

Un fuerte golpe al crimen organizado propinaron las autoridades policiales en Pavas, este fin de semana realizaron varios operativos en los que fueron capturados tres prófugos de la justicia, uno de ellos requerido por delitos contra la vida.

Los operativos se realizaron contra estructurales criminales en comunidades como Pavas centro, Lomas del Río, Villa Esperanza y Rincón Grande.

Además de las detenciones, las autoridades decomisaron 877.975 colones en efectivo y 20 dólares, presuntamente vinculados al crimen organizado. También fueron incautadas cinco motocicletas, tres armas de fuego, un arma hechiza y 15 placas metálicas.

En materia de drogas, los oficiales lograron sacar de las calles 115 gramos de marihuana, cinco cigarrillos de la misma droga, 21.50 gramos de marihuana tipo wax, 31 gramos de tusi, 120 gramos de ketamina y 65 gramos de cocaína.

Durante el despliegue policial también se formularon 61 boletas por infracciones a la Ley de Tránsito.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones buscan reducir la criminalidad en zonas de alta conflictividad y reforzar la seguridad en las comunidades de Pavas.

Uno de los detenidos era buscado por homicidio culposo y los demás fueron puestos a la orden del Ministerio Público.

El subdirector general de la Fuerza Pública, comisionado Guillermo Valenciano Campos, explicó el operativo.

“En la zona de Pavas hay estructuras dedicadas a la venta de droga, por lo que realizamos operativos de revisión, además revisión de motocicletas y carros sospechosos que son vitales en este tipo de casos, así como también logramos dar con droga y dinero”, dijo.

El comisionado aseguró que los operativos se van a mantener en distintas zonas para tratar de seguir debilitando los grupos criminales.