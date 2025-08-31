Rescatan a bebé que cayó en profunda fosa en parque, pero está muy grave

La Cruz Roja logró rescatar a una bebé que cayó en una profunda fosa de tierra en un parque en Curridabat, él fue trasladado grave al Hospital Nacional de Niños.

La Cruz Roja lo llevó grave al hospital.

La emergencia se dio la tarde de este domingo.

“Un menor de 2 años de edad cayó en una especie de fosa de aproximadamente 4 a 5 metros de profundidad, en el cantón de Curridabat, San José, en el parque que se ubica frente a las embajadas”, dijo la Cruz Roja.

La primera unidad en llegar a la escena confirmó la información; sin embargo, no logró establecer contacto visual con la menor.

Rescatistas expertos en este tipo de casos lograron hallar a la bebé.

“Hemos logrado la extracción de la menor y en este momento se traslada en condición crítica al Hospital Nacional de Niños”, informó la Cruz Roja.

Al parecer, la bebé jugaba cuando se dio la emergencia.