Brutal ataque a puñaladas afuera de un bar acabó con vida de joven

Joven fue asesinado la madrugada de este domingo en un bar

Por Silvia Coto

Un hombre fue asesinado a puñaladas la madrugada de este domingo 31 de agosto, en Coto Brus.

El joven fue asesinado a puñaladas (Silvia Coto)

La mortal agresión ocurrió frente al bar La Primavera en Sabalito.

La alerta sobre un hombre, de 26 años, herido afuera del bar ingresó a la Cruz Roja a las 3:01 a.m., por lo que de inmediato enviaron una ambulancia.

Al llegar, los socorristas encontraron a un joven con heridas provocadas con un cuchillo y sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes se presentaron en la escena para el levantamiento del cuerpo.

Trascendió que el joven era vecino de la zona.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

