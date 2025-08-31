Brutal ataque a puñaladas afuera de un bar acabó con vida de joven

Un hombre fue asesinado a puñaladas la madrugada de este domingo 31 de agosto, en Coto Brus.

El joven fue asesinado a puñaladas

La mortal agresión ocurrió frente al bar La Primavera en Sabalito.

La alerta sobre un hombre, de 26 años, herido afuera del bar ingresó a la Cruz Roja a las 3:01 a.m., por lo que de inmediato enviaron una ambulancia.



Al llegar, los socorristas encontraron a un joven con heridas provocadas con un cuchillo y sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes se presentaron en la escena para el levantamiento del cuerpo.

Trascendió que el joven era vecino de la zona.