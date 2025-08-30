Sucesos

Terror en el barrio: violenta balacera dejó un derramamiento de sangre que sembró pánico entre vecinos

La Cruz Roja fue alertada sobre la violenta balacera

Por Adrián Galeano Calvo
Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El herido fue llevado a la clínica de Batán. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

Una aterradora balacera causó un derramamiento de sangre y sembró el terror entre varios vecinos, quienes estuvieron cerca de presenciar un homicidio.

Los hechos, de acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, ocurrieron a las 8:43 p.m., de este viernes en Limón, específicamente en Batán de Matina.

De acuerdo con la Benemérita, el comité de la zona fue alertado sobre una persona herida en ese sitio a consecuencia de una violenta balacera, por lo que despacharon una ambulancia.

A su llegada, los paramédicos encontraron a un hombre, de 31 años, el cual presentaba impactos de bala en su espalda. Tras ser atendido, el herido fue llevado en una condición crítica a la clínica de Batán.

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni las circunstancias que mediaron en el ataque.

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

