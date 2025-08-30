Terror en el barrio: violenta balacera dejó un derramamiento de sangre que sembró pánico entre vecinos

El herido fue llevado a la clínica de Batán. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

Una aterradora balacera causó un derramamiento de sangre y sembró el terror entre varios vecinos, quienes estuvieron cerca de presenciar un homicidio.

Los hechos, de acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, ocurrieron a las 8:43 p.m., de este viernes en Limón, específicamente en Batán de Matina.

De acuerdo con la Benemérita, el comité de la zona fue alertado sobre una persona herida en ese sitio a consecuencia de una violenta balacera, por lo que despacharon una ambulancia.

A su llegada, los paramédicos encontraron a un hombre, de 31 años, el cual presentaba impactos de bala en su espalda. Tras ser atendido, el herido fue llevado en una condición crítica a la clínica de Batán.

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni las circunstancias que mediaron en el ataque.