Relacionan a adolescente de 17 años con millonario robo dentro de un colegio

Un adolescente, de 17 años, está en manos de las autoridades judiciales, debido a que es sospechoso de realizar un millonario robo dentro de un colegio.

Él fue detenido por la sección de Penal Juvenil del OIJ, quienes realizaron dos allanamientos en La Trinidad de Moravia y en Ipís de Goicoechea.

“Figura como sospechoso de hurto agravado”, confirmaron en la oficina de prensa del OIJ.

LEA MÁS: Profesor de 42 años habría llevado a colegiala de 16 años a un motel y así se enteraron los papás de la víctima

Un adolescente de 17 años está en manos de las autoridades judiciales por ser sospechoso de un millonario robo en un colegio. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

La investigación contra el joven inició el lunes 25 de agosto anterior, cuando denunciaron que el menor estaba supuestamente hurtando en un colegio artefactos de computo. El perjuicio asciende a ¢4 millones.

De acuerdo con las autoridades, los robos supuestamente ocurrieron desde junio anterior.

LEA MÁS: Denuncian posible abuso de un estudiante dentro del baño de su colegio

Un adolescente de 17 años está en manos de las autoridades judiciales por ser sospechoso de un millonario robo en un colegio. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Los allanamientos se realizaron la tarde de este jueves 28 de agosto, pero trascendieron hasta este viernes. A él le decomisaron equipo de cómputo y celulares.

El joven está a la espera de las medidas cautelares.

LEA MÁS: Sacerdote costarricense fue detenido en Estados Unidos por un terrible delito