Sucesos

Denuncian posible abuso de un estudiante dentro del baño de su colegio

Joven fue llevado a un centro médico y la familia puso una denuncia ante la Fiscalía

Por Silvia Coto

Un aparente abuso sexual contra un estudiante menor de edad en el Liceo Experimental Bilingüe de Palmares, en Alajuela, tiene en alerta a las autoridades, quienes ya están investigando el caso.

El menor fue llevado al hospital. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal (Alejandro Gamboa Madrigal)

La denuncia fue interpuesta ante el Ministerio Público de San Ramón.

Al parecer, el afectado es un estudiante de sétimo año, a quien al menos seis estudiantes de décimo y undécimo año, abusaron de él en los baños del colegio.

Los papás del muchacho lo llevaron al Hospital Carlos Luis Valverde Vega, en San Ramón, y luego interpusieron la denuncia.

El Ministerio de Educación Pública activó los protocolos para estos casos, por lo que no solo acudió a la Fiscalía, sino también al PANI.

El Liceo Experimental Bilingüe de Palmares compartió en sus redes sociales una carta del director Greivin Chacón, en la que expresó un rechazo contundente a toda manifestación de violencia y aseguró que se aplicarán con rigurosidad los Protocolos de Actuación en Casos de Violencia del MEP.

“En este momento se han activado los protocolos para atender el lamentable incidente y se encuentra en la etapa de indagación y coordinación con Fuerza Pública, OIJ, CCSS y la Contraloría de Derechos Estudiantiles”, dijo.

palmaresalajuelaliceoabuso sexualdenunciabaño colegio
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

