Sicarios se meten a lavacar y llenan de dolor a una familia entera

Un hombre de apellido Sandí, de 32 años, fue asesinado de múltiples balazos cuando se encontraba en un lavacar.

La agresión fue reportada a las 7:32 p. m. de este miércoles 27 de agosto, en Cariari de Pococí, cerca de la zona conocido como Perdiz.

La víctima es un hombre de apellido Sandí, de 32 años, quien murió de múltiples impactos de bala. Foto: Ilustrativa

“En este sector se encontraban dos hombres y aparentemente son abordados por otros dos hombres que viajaban en moto, quienes disparan en múltiples ocasiones”, detallaron en el OIJ.

Sandí fue declarado fallecido en el sitio; en apariencia él era mecánico, versión que no ha sido confirmada.

Otro hombre de apellido Fallas, de 27 años, resultó con heridas leves.

De momento, se desconocen las causas que llevaron a este violento hecho.

El Caribe de Costa Rica es la segunda zona violenta del país, este miércoles al medio día mataron a un hombre de apellido Rodríguez frente a una niña de 4 años, quien al parecer, recién la había recogido en un centro infantil.

