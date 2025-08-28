Sucesos

Sicarios se meten a lavacar y llenan de dolor a una familia entera

La víctima del asesinato en lavacar es un hombre de apellido Sandí, de 32 años, quien murió de múltiples impactos de bala

Por Alejandra Morales

Un hombre de apellido Sandí, de 32 años, fue asesinado de múltiples balazos cuando se encontraba en un lavacar.

La agresión fue reportada a las 7:32 p. m. de este miércoles 27 de agosto, en Cariari de Pococí, cerca de la zona conocido como Perdiz.

La pugna entre grupos por presuntos líos del narcotráfico cobró la vida de un muchacho de 19 años la noche de este miércoles en Siquirres.
La víctima es un hombre de apellido Sandí, de 32 años, quien murió de múltiples impactos de bala. Foto: Ilustrativa

“En este sector se encontraban dos hombres y aparentemente son abordados por otros dos hombres que viajaban en moto, quienes disparan en múltiples ocasiones”, detallaron en el OIJ.

Sandí fue declarado fallecido en el sitio; en apariencia él era mecánico, versión que no ha sido confirmada.

Otro hombre de apellido Fallas, de 27 años, resultó con heridas leves.

De momento, se desconocen las causas que llevaron a este violento hecho.

El Caribe de Costa Rica es la segunda zona violenta del país, este miércoles al medio día mataron a un hombre de apellido Rodríguez frente a una niña de 4 años, quien al parecer, recién la había recogido en un centro infantil.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

