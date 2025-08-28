Estas son las razones que mantienen vivo el legado de modelo asesinada por despiadados

Audrin Yuliana Castillo Sánchez cumplirá un año de fallecida en setiembre próximo y, pese a su ausencia física, hay dos razones que la mantienen viva en el corazón de quienes la querían.

Castillo era mamá de dos niños, quienes actualmente tienen 5 años y 8 años.

Justamente, los gestos y ocurrencias de estos inocentes son los que mantienen vivo el legado de la joven madre, asesinada a sus 29 años.

Audrin Yuliana Castillo Sánchez contaba con más de 13 mil seguidores en Instagram. (XPC)

Ella era una destacada modelo en Instagram y contaba con muchos seguidores.

Su repentina muerte aún sigue doliendo en la familia; sin embargo, tratan de recordar lo mejor que quedó de ella, como son sus hijos.

Así lo recordó Valeria Castillo, hermana de Audrin Yuliana.

“Mi hermana era una persona que se esforzaba; creo que ahora las mujeres nos caracterizamos por eso, de siempre luchar y tratar de seguir adelante. Siempre pensaba en nosotros, en su familia y en sus hijos, ellos eran su prioridad”, expresó la familiar.

Yuliana Castillo Sánchez era modelo de Instagram y madre de dos menores. Foto: Cortesía.

Agregó que a través de los niños la siguen viendo y todos llevan algo de Audrin.

“Con ellos (los sobrinos) veo a mi hermana, sus gestos, sus formas de ser, cuando piden las cosas, sus sonrisas, todo eso es lo que nos recuerda a ella y es constante”, señaló.

Agregó que lo material es secundario para ellos, el mayor tesoro que Audrin les pudo dejar fueron sus sobrinos y tratan de honrarla lo mejor que pueden al velar por los pequeños.

“La unión familiar ha sido fundamental, mis tías siempre han estado para nosotros y ayudan a mi mamá económicamente. Mi mamá tiene a los chicos y ella los cuida, los está criando”, expresó.

Audrin Yuliana Castillo es llevada a todas partes

La joven madre fue asesinada en Granadilla Norte de Curridabat, frente al antiguo salón Románticos, en calle El Farolito.

El atroz hecho ocurrió el sábado 28 de setiembre del 2024, cerca de las 11 a. m., cuando ella esperaba un servicio de transporte.

Yuliana Castillo Sánchez fue asesinada en Granadilla de Curridabat. Foto: Cortesía Revista Granadilla.

Audrin Yuliana fue cremada y parte de las cenizas permanecen en collares que llevan sus familiares.

“Mi papá, mi mamá, mis sobrinos y mis hijas tienen una cadenita que nos recuerda a mi hermana”, indicó.

Mencionó que, aunque se trata de un hecho doloroso por las circunstancias de la fatalidad, de la que desearían que nunca hubiera ocurrido, se quedan con los recuerdos y las vivencias que ella les dejó.

La familia deja todo en manos de las autoridades y esperan que el OIJ termine las investigaciones.

Lamentó el hecho de que la delincuencia está a flor de piel y que ninguna familia se salva de no resultar afectada por personas que andan haciendo daño.

Sospechosos de matar a joven mamá quedaron grabados

Dos hombres figuran como los principales sospechosos del homicidio de la modelo Audrin Yuliana.

Los agentes de la Sección de Homicidios del OIJ dieron a conocer un video en el que unieron varias tomas de cámaras de seguridad y se observa a los principales sospechosos.

Piden ayuda para identificarlos y dar con ellos lo antes posible.

“En apariencia, los sospechosos en motocicleta abordaron a la ofendida, quien, al parecer, se disponía a tomar un vehículo y luego de discutir con esta, aparentemente, le dispararon con arma de fuego en una ocasión, causándole la muerte en el lugar. Posterior a esto se presume que le sustrajeron las pertenencias personales y se marcharon del lugar”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Dos hombres figuran como los principales sospechosos del homicidio de la modelo Yuliana Castillo Sánchez, de 29 años. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Uno de los sospechosos andaba suéter negro con rayas blancas, jeans azul oscuro, tenis rojos con suela blanca; además, utilizaba un casco negro con postales blancas en la parte superior.

El segundo sujeto vestía jeans azul claro, suéter negro con una raya blanca en los extremos superiores, tenis negros con suela blanca, utilizaba casco blanco con letras rojas y un bolso tipo canguro.

Ambos viajaban en una moto marca Freedom estilo ZS, gris y con la placa de circulación 889519.

Los agentes de la sección de Homicidios solicitan a la ciudadanía que si alguien tiene información de las personas que se ven en el video, que llame a la línea confidencial 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.