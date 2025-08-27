Balacera frente a centro infantil deja escenas de terror tras un brutal asesinato

Una balacera frente al centro infantil Mis Huellitas, en Pueblo Nuevo, Limón dejó una escena de terror tras el homicidio de un hombre.

La Cruz Roja confirmó que recibieron la alerta a las 12:38 p. m. de este miércoles.

“En lugar se valora un hombre de 47 años con múltiples impactos de bala en la cabeza”, confirmaron las autoridades.

Una balacera frente al centro infantil Mis Huellitas en Pueblo Nuevo, Limón dejó una escena de terror ante el homicidio de un hombre, cerca del sitio quemaron un carro que al parecer usaron en el homicidio. Foto: Cortesía para LT (Cortesía para LT/Cortesía para LT)

En imágenes que circularon, la víctima quedó postrada en la calle, cerca de un pick-up, el cual, en apariencia, transitaba.

Cerca de este sitio, las autoridades encontraron un carro blanco en llamas, el cual, se presume, fue el que utilizaron para el asesinato.

Limón es la segunda provincia más violenta del país, después de San José.

