Niña habría agredido a su maestra luego de tomar peligrosa bebida

Ocho menores intoxicados y una maestra con heridas habría sido el resultado de una supuesta situación de agresión que ocurrió en la escuela San Judas Tadeo en Candelaria de Naranjo de Alajuela.

La Cruz Roja atendió la situación, la mañana de este miércoles 27 de agosto.

LEA MÁS: Identifican a la víctima del fatal choque entre tráiler y carro que ardió en llamas tras el impacto

La Cruz Roja atendió la alarmante situación en Candelaria de Naranjo de Alajuela. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Sebastián Ramírez, señaló que atendieron a ocho estudiantes intoxicados por una sustancia no determinada y a la educadora con golpes.

A una de las menores y a la educadora las llevaron al hospital San Francisco de Asís, en Grecia.

Miguel Sibaja, director regional del Ministerio de Educación Pública, afirmó que, al parecer, esta situación ocurrió cuando una alumna de cuarto grado llevó una bebida gaseosa y esta la disolvieron con alcohol 90.

LEA MÁS: Sicarios habrían asesinado a tres hombres de una forma pocas veces vista en el país

“Al parecer, repartió a otras compañeras también del mismo nivel de cuarto año, estas muestran indicios de intoxicación, la docente al darse cuenta corre a ver que fue lo que sucedió, la niña al parecer, agredió a la docente”, señaló Sibaja.

Trascendió que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) intervino en este caso.

LEA MÁS: Tecnología se convierte en aliada en el rastreo del desaparecido en Pico Blanco