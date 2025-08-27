Sicarios habrían asesinado a tres hombres de una forma pocas veces vista en el país

En un acto de extrema crueldad, tres hombres fueron sacados de su vehículo, alineados frente a una pared y asesinados con un fusil de asalto en calle Los Ángeles, Maiquetía, en San Rafael Arriba de Desamparados, San José.

Las víctimas fueron identificadas con los apellidos Hidalgo, nicaragüense, de 34 años; Castillo, salvadoreño, de 48 años, y Collazos, colombiano, de 36 años.

Estos detalles trascendieron por parte de los agentes de la Sección de Homicidios del OIJ, quienes necesitan ayuda para dar con los responsables, que quedaron grabados en una cámara de seguridad.

Se trata de dos sujetos que andaban en moto y se escondían dentro de una parada de buses, así como los ocupantes de un carro tipo SUV color celeste.

“La hipótesis policial, inicialmente planteada, sugiere que, supuestamente, mientras los tres ofendidos se encontraban dentro de un vehículo estacionado tipo sedán, placa BHH-267, blanco, habrían sido, presuntamente, abordados por otros sujetos, quienes, en apariencia, los obligaron a descender del mismo y tras posicionarlos junto a una pared, supuestamente, dispararon en contra de estos una ráfaga con aparente fusil de asalto”, señalaron los judiciales.

Estos hechos ocurrieron cerca de las 10:40 p. m., del domingo 18 de febrero del 2024; tres minutos antes se ve en una cámara a los motociclistas y el carro ir hacia donde se encontraban las víctimas.

El vehículo en el que estaban los ofendidos fue encontrado con las puertas y compuerta de portaequipajes completamente abiertas.

Los sospechosos se dieron a la fuga. Si usted tiene información de los responsables de este vil hecho, es importante que puedan brindar la detalles a la línea 800 8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial (CICO) del OIJ.