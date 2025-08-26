Así era la vida de joven asesinada por despiadados que la confundieron con una informante

Viviana Delgado Ortiz, de 18 años, era la única de su familia con la oportunidad de estudiar y soñaba con convertirse en profesional.

Pero sus anhelos quedaron truncados cuando dos despiadados la asesinaron al confundirla con una informante de la Policía.

“Ella se esforzaba todos los días para llegar al colegio después de dos horas de caminar entre la montaña. Era una muchacha bastante callada, una muchacha que se concentraba en los estudios, era inteligente y aplicada, siempre sacaba las mejores notas en el centro educativo”.

Eso dijo la diputada Sonia Rojas, del Partido Liberación Nacional, en conversación con La Teja, sobre este triste hecho que le dolío, pues la joven fue alumna de Rojas.

Viviana Delgado Ortiz, de 18 años, fue asesinada por dos hombres que la confundieron con una informante de la Policía.

“Fue una joven que nunca dio problemas, sus problemas eran económicos y sociales, porque su familia es de muy escasos recursos, no tenían dinero a veces ni para comer, ella tenía un hermano con tratamiento psiquiátrico y tenía que velar también por el cuido de él y de que sus padres estuvieran bien”, señaló la legisladora.

Viviana era oriunda de Cabagra de Buenos Aires, en la zona sur del país, y el crimen ocurrió cuando ella andaba paseando en Limón, en casa de unos allegados.

“Ella salió de vacaciones y fue a visitar a un familiar en Limón. Para mí fue algo demasiado doloroso la muerte de esa joven, porque yo conocía toda su vida, su particularidad, sus deseos de superación, su situación socioeconómica y su esmero por salir adelante”, mencionó Rojas.

Vendedores de droga la atacaron sin piedad

Viviana fue víctima de dos despiadados que la atacaron hasta la muerte al considerarla una amenaza. Así lo determinó el Ministerio Público, al llevar este caso a juicio y lograr justicia por esta muchacha.

“Ambos creyeron erróneamente que la víctima era una colaboradora de la Policía y que trabajaba para una investigación relacionada con temas de droga”, señalaron en la Fiscalía.

Los responsables son dos sujetos de apellidos Rojas Ponce y Gutiérrez Contreras, quienes pasarán los próximos 35 años en la cárcel al ser hallados responsables de esta cruel muerte.

La sentencia la impusieron los jueces del Tribunal Penal de Limón, al encontrarlos culpables de homicidio calificado.

“Al parecer, los hombres idearon un plan para acabar con la vida de la ofendida, valiéndose del grado de confianza que existía entre ellos, ya que, supuestamente, la mujer frecuentaba la casa de estos, en barrio La Unión, en Bribrí, Limón”, informaron en prensa del Poder Judicial.

El vil ataque contra la joven sucedió el martes 28 de marzo del 2023, cuando los sujetos aprovecharon que la joven llegó a la casa, se abalanzaron contra ella, la tomaron por el cuello y haciendo uso de una piedra la golpearon por detrás de la cabeza.

“Gutiérrez, aparentemente, colocó una camisa dentro de la boca de la agraviada, utilizándola como mordaza, y entre ambos le pusieron una faja de tela alrededor del cuello para luego asfixiarla”, señalaron en el Poder Judicial sobre el cruel ataque contra la víctima.

Rojas Ponce (izquierda) y Gutiérrez Contreras fueron condenados a 35 años de prisión por el asesinato de la joven Viviana Rocío Delgado Ortiz. (Christian Montero/Foto: cortesía)

Como resultado de las acciones supuestamente desplegadas por los sentenciados, le causaron a la víctima varias heridas, así como la asfixia por estrangulación, las cuales le ocasionaron la muerte en el sitio.

De acuerdo con el resultado de la autopsia, la mujer presentaba un fuerte golpe en el rostro, con fractura de nariz, también tenía quebradura en el cráneo y fue herida de puñal a nivel del abdomen.

