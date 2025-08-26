Sucesos

Tragedia en la autopista General Cañas cobra la vida de una mujer y genera grandes presas

La ruta 1 cerca del cruce de Grecia está cerrado por fatal accidente entre moto y camión

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Una mujer perdió la vida en un fatal accidente de tránsito sobre la carretera General Cañas, conocida como la ruta 1 a la altura de Grecia, Alajuela.

La Cruz Roja recibió la alerta de la fatalidad a las 8:35 a. m. de este martes 26 de agosto, el hecho lo atendieron exactamente del cruce 200 metros hacia San José.

LEA MÁS: Impresionantes videos revelan la mortal escena que dejó violento choque entre tráiler y carro

Mujer fallece en accidente de tránsito cerca del cruce Grecia. Foto cortesía.
Mujer fallece en accidente de tránsito cerca del cruce Grecia. Foto cortesía. (Cortesía/Mujer fallece en accidente de tránsito cerca del cruce Grecia. Foto cortesía.)

“Atendemos colisión de camión y moto, en el sitio se atienden a dos personas, un hombre es llevado en condición crítica al hospital San Rafael de Alajuela y se confirma a una mujer adulta sin signos vitales en el sitio”, señalaron en la oficina de prensa de la Benemérita.

LEA MÁS: Mujer vivió noche de pesadilla al caer con su carro a río

En el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) señalaron que hasta este lunes 25 de agosto, contabilizaban 380 fallecidos por fatalidades en carretera.

Este trágico hecho llevó a que la carretera fuera cerrada por el levantamiento del cuerpo que debe hacer el OIJ.

LEA MÁS: Video: Toro desatado alborotó y causó terror en las calles de Alajuela

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
accidente en la General Cañasmujer muere en la General Cañas
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.