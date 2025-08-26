Tragedia en la autopista General Cañas cobra la vida de una mujer y genera grandes presas

Una mujer perdió la vida en un fatal accidente de tránsito sobre la carretera General Cañas, conocida como la ruta 1 a la altura de Grecia, Alajuela.

La Cruz Roja recibió la alerta de la fatalidad a las 8:35 a. m. de este martes 26 de agosto, el hecho lo atendieron exactamente del cruce 200 metros hacia San José.

LEA MÁS: Impresionantes videos revelan la mortal escena que dejó violento choque entre tráiler y carro

Mujer fallece en accidente de tránsito cerca del cruce Grecia. Foto cortesía. (Cortesía/Mujer fallece en accidente de tránsito cerca del cruce Grecia. Foto cortesía.)

“Atendemos colisión de camión y moto, en el sitio se atienden a dos personas, un hombre es llevado en condición crítica al hospital San Rafael de Alajuela y se confirma a una mujer adulta sin signos vitales en el sitio”, señalaron en la oficina de prensa de la Benemérita.

LEA MÁS: Mujer vivió noche de pesadilla al caer con su carro a río

En el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) señalaron que hasta este lunes 25 de agosto, contabilizaban 380 fallecidos por fatalidades en carretera.

Este trágico hecho llevó a que la carretera fuera cerrada por el levantamiento del cuerpo que debe hacer el OIJ.

LEA MÁS: Video: Toro desatado alborotó y causó terror en las calles de Alajuela