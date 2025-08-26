Sucesos

Impresionantes videos revelan la mortal escena que dejó violento choque entre tráiler y carro

El tráiler quedó encima del carro y la colisión provocó un incendio

Por Adrián Galeano Calvo
Detalle del accidente ocurrido este martes en la entrada de Puerto Cortés, en el sentido de la ruta Palmar – Cortés. Fotografía: (Bomberos de Costa Rica/Cortesía)

Las carreteras de nuestro país siguen siendo escenario de tragedias, la más reciente ocurrió la madrugada de este martes, cuando el violento choque entre un tráiler y un carro terminó cobrando una vida.

Videos suministrados por el Cuerpo de Bomberos revelan la impactante escena que dejó el accidente, pues el tráiler quedó montado encima del carro y el choque provocó un incendio en el lugar.

Las autoridades confirmaron que la persona que manejaba el vehículo liviano fue la que perdió la vida en el choque.

El trágico hecho ocurrió a eso de las 5:47 a.m. de este lunes en la entrada de Puerto Cortés, sobre la ruta en sentido Palmar – Cortés.

“El impacto ocasionó que la cabina del vehículo pesado se incendiara. Quedando debajo de la cabina del camión el vehículo liviano, cobrando la vida de una persona”, informó Bomberos.

El personal del Cuerpo de Bomberos se encuentra en labores de remoción del motor del camión para descartar la presencia de más víctimas.

De momento las autoridades no han dado a conocer la identidad de la persona que murió dentro del carro.

Por Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017.

