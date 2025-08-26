Impresionantes videos revelan la mortal escena que dejó violento choque entre tráiler y carro

Detalle del accidente ocurrido este martes en la entrada de Puerto Cortés, en el sentido de la ruta Palmar – Cortés. Fotografía: (Bomberos de Costa Rica/Cortesía)

Las carreteras de nuestro país siguen siendo escenario de tragedias, la más reciente ocurrió la madrugada de este martes, cuando el violento choque entre un tráiler y un carro terminó cobrando una vida.

Videos suministrados por el Cuerpo de Bomberos revelan la impactante escena que dejó el accidente, pues el tráiler quedó montado encima del carro y el choque provocó un incendio en el lugar.

LEA MÁS: Hombre sufrió pavorosa emergencia mientras trabajaba

Violento choque cobra una vida en Puerto Cortés

Las autoridades confirmaron que la persona que manejaba el vehículo liviano fue la que perdió la vida en el choque.

El trágico hecho ocurrió a eso de las 5:47 a.m. de este lunes en la entrada de Puerto Cortés, sobre la ruta en sentido Palmar – Cortés.

LEA MÁS: Macabro triple homicidio: jovencita de 16 años y un hombre fueron baleados y quemados dentro de casa

“El impacto ocasionó que la cabina del vehículo pesado se incendiara. Quedando debajo de la cabina del camión el vehículo liviano, cobrando la vida de una persona”, informó Bomberos.

El personal del Cuerpo de Bomberos se encuentra en labores de remoción del motor del camión para descartar la presencia de más víctimas.

Violento choque cobra una vida en Puerto Cortés

LEA MÁS: Violento choque frontal de dos carros deja dos heridos de gravedad

De momento las autoridades no han dado a conocer la identidad de la persona que murió dentro del carro.