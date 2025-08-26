Sucesos

Macabro triple homicidio: jovencita de 16 años y un hombre fueron baleados y quemados dentro de casa

Otro hombre fue asesinado a balazos a 100 metros de la casa incendiada

Por Adrián Galeano Calvo
Los hechos ocurrieron en El Cocal de Quepos. Foto Facebook.
Un macabro triple homicidio tiene a los vecinos de Quepos, Puntarenas, con el corazón en la mano, sobre todo por la muerte de una jovencita de apenas 16 años, cuyo cuerpo fue quemado tras ser atacada a balazos.

El OIJ informó que las otras víctimas son dos hombres, uno de ellos también murió quemado y baleado junto a la muchacha, mientras que el otro fue asesinado a balazos a 100 metros de la casa en donde fueron encontrados los otros dos fallecidos.

La Policía Judicial informó que el macabro crimen ocurrió a eso de las 10:18 p.m. de este lunes en una casa ubicada en El Cocal de Puntarenas.

“Se indica que hay una vivienda a la que le prendieron fuego y dentro de la misma se encontraron un sujeto, que todavía no ha sido identificado, y una mujer menor de edad, de 16 años.

“Ambos presentaban heridas por proyectil de arma de fuego en su cuerpo y estaban casi calcinados. De momento, es muy preliminar decir qué les sucedió”, detalló el OIJ.

En cuanto al hombre al hombre ejecutado a 100 metros de la casa incendiada, la Policía Judicial indicó que este, al parecer, trató de huir de los asesinos, pero finalmente estos lograron alcanzarlo.

Las autoridades también revelaron que un tercer hombre, cuya identidad tampoco se dio a conocer, sobrevivió al ataque, pero fue llevado al hospital Max Terán de Quepos debido a que presentaba varios balazos.

Por ahora, las autoridades no han determinado la relación que había entre estas personas y cuál sería el móvil detrás del macabro crimen.

Triple homicidio en QueposMuchacha baleada y quemada en QueposOIJ
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

