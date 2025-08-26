Sucesos

Violento choque frontal de dos carros deja dos heridos de gravedad

Heridos sufrieron lesiones de gravedad y son ayudados por los vecinos

Por Silvia Coto
El accidente dejó dos hombres muy graves en Guanacaste
El accidente dejó dos hombres muy graves en Guanacaste (Guana/cortesía)

Un violento accidente de tránsito ocurrido en la noche de este lunes en Guanacaste, dos personas luchan por sus vidas tras resultar heridos.

La emergencia ocurrió en Sardinal de Carrillo, Guanacaste, a tan solo 600 metros del Maxi Palí.

Según Bomberos, dos automóviles colisionaron de frente, lo que provocó graves lesiones en los ocupantes de uno de ellos. Ambos heridos fueron trasladados de emergencia en condición crítica al hospital de la zona.

Los vecinos trataron de ayudar a los heridos, mientras que el apoyo llega. Según cuentan los testigos el estruendo fue tal, que sacó a todos de sus viviendas.

