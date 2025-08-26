Violento choque frontal de dos carros deja dos heridos de gravedad

El accidente dejó dos hombres muy graves en Guanacaste (Guana/cortesía)

Un violento accidente de tránsito ocurrido en la noche de este lunes en Guanacaste, dos personas luchan por sus vidas tras resultar heridos.

LEA MÁS: Fuertes lluvias obligan al cierre la Ruta 32

La emergencia ocurrió en Sardinal de Carrillo, Guanacaste, a tan solo 600 metros del Maxi Palí.

Según Bomberos, dos automóviles colisionaron de frente, lo que provocó graves lesiones en los ocupantes de uno de ellos. Ambos heridos fueron trasladados de emergencia en condición crítica al hospital de la zona.

LEA MÁS: Video muestra los desgarradores gritos de mujer al hallar muerto al hijo del exdiputado Eduardo Cruickshank

Los vecinos trataron de ayudar a los heridos, mientras que el apoyo llega. Según cuentan los testigos el estruendo fue tal, que sacó a todos de sus viviendas.